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知名港星吳耀漢女兒涉毒在西貢被捕 疑種大麻

香港新聞組╱香港24日電
吳耀漢與兒子吳嘉龍。(取材自微博)
吳耀漢與兒子吳嘉龍。(取材自微博)

52歲女兒涉案 村屋查獲13桶大麻

香港影星吳耀漢的女兒23日因為涉及一件毒品案在西貢被捕，中央社引述港媒報導，香港海關人員並在當地一處村屋查獲13桶大麻，還發現種植場。

香港01報導，香港海關有組織罪案調查科人員到西貢南圍村拘捕一名女子，據知這名女子現年52 歲，為吳耀漢的女兒，涉及毒品案。

消息指出，海關先前在機場檢查一個空運郵包時發現大麻，之後根據收貨地址前往西貢南圍村部署埋伏行動。

根據報導，行動中，一名身穿黑色衛衣的女子被關員押解至附近停車場搜查車輛，之後再帶返村屋調查。海關其後將該女子拘捕，並帶回海關總部調查。海關又在單位內撿獲13桶大麻，懷疑有人將村屋用作大麻種植場。

海關掃毒行動時 吳耀漢不在屋內

期間，一名外籍女子曾到涉事村屋單位前了解，但被關員阻止。現場消息指出，這名外籍女子為吳耀漢的妻子，而被捕的女子則為其女兒。而海關進行掃毒行動時，吳耀漢並不在屋內。

中時新聞網報導，現年已81歲的香港「黃金配角」吳耀漢出道近50年，演過「靈幻先生」、「半斤八兩」、「殭屍」、「五福星」系列等多部經典作品，深植人心，其44歲兒子吳嘉龍也繼承他衣缽，入行當演員，未料52歲的女兒竟然涉毒被捕。

吳耀漢女兒平日獨居未與父母同住

據港媒報導指出，吳耀漢女兒平日獨居不與父母同住，因此被捕當下，屋內並未發現吳耀漢的身影，而他的妻子Susan則是被拍到頂著一頭白髮，表情擔憂地現身屋外，試圖察看女兒狀況，遭到海關人員阻擋。對於女兒涉毒被捕，吳耀漢至今未有回應。

香港 毒品 機場

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