8偷渡港人在深圳刑滿出獄 分批遣返將被加控新罪

「香港故事」成員李宇軒等八名偷渡港人22日刑滿出獄遣返香港。（取材自YouTube）

12名港人於去年8月23日涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，被扣押於深圳鹽田看守所。據香港 01報導，包括「香港故事」成員李宇軒在內等8人今天將刑滿出獄，隨即分批遣返 香港，據了解，深圳警方會在深圳灣口岸將8人移交香港警方，8人將先押往天水圍警署作筆錄，隨後再被押往各自所屬案件的警署。

12名港人中，李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟等8人，去年12月底被判偷越邊境罪罪成判囚7個月，今天將刑滿出獄，另外兩名被告喬映瑜及鄧棨然因組織偷渡 罪成，被判監2及3年，而兩名未成年的被告廖子文及黃臨福，因自願認罪而不起訴，去年底已被遣返香港。

報導說，由於12港人在港均有案在身，而且棄保潛逃及違反保釋條件，所以返港後除要面對原有的刑責外，將會被加控其他罪名。消息指，李宇軒於香港涉嫌勾結外國勢力被捕一案，警方現時已掌握足夠證據，預計於李宇軒被遣返香港後隨即檢控；另外廖子文涉嫌於2019年9月管有汽油彈材料，案件2日已在區域法院開庭審理，當時控方律師在庭上透露同案的鄭子豪「有機會短時間內返港」，料可一併審訊，法官遂將案件押後至3月30日再訊。而早前被遣返的廖子文及黃臨福已被加控「不依期歸柙罪」， 一經定罪，可判處任何款額的罰款及監禁12個月。

「12港人案」引起全港關注多個月，警方陸續於去年10月及今年1月先後拘捕至少20名男女，指控他們協助罪犯潛逃，分別為船主、中間人及「金主」，涉嫌提供資金、偷渡前住宿、碼頭接送及安排抵台生活。被捕人士包括壹傳媒創辦人黎智英、社民連梁國雄（長毛）的前議員助理唐婉清、九龍城區議員、律師黃國桐、學聯前副秘書長何潔泓母親張靜恩、29歲獨立音樂人霍朗齊，以及本民前成員鍾雪瑩。