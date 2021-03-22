我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億2448萬劑疫苗 31.5%成人接種

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

8偷渡港人在深圳刑滿出獄 分批遣返將被加控新罪

香港新聞組╱香港22日電
「香港故事」成員李宇軒等八名偷渡港人22日刑滿出獄遣返香港。（取材自YouTube）
「香港故事」成員李宇軒等八名偷渡港人22日刑滿出獄遣返香港。（取材自YouTube）

12名港人於去年8月23日涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，被扣押於深圳鹽田看守所。據香港01報導，包括「香港故事」成員李宇軒在內等8人今天將刑滿出獄，隨即分批遣返香港，據了解，深圳警方會在深圳灣口岸將8人移交香港警方，8人將先押往天水圍警署作筆錄，隨後再被押往各自所屬案件的警署。

12名港人中，李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟等8人，去年12月底被判偷越邊境罪罪成判囚7個月，今天將刑滿出獄，另外兩名被告喬映瑜及鄧棨然因組織偷渡罪成，被判監2及3年，而兩名未成年的被告廖子文及黃臨福，因自願認罪而不起訴，去年底已被遣返香港。

報導說，由於12港人在港均有案在身，而且棄保潛逃及違反保釋條件，所以返港後除要面對原有的刑責外，將會被加控其他罪名。消息指，李宇軒於香港涉嫌勾結外國勢力被捕一案，警方現時已掌握足夠證據，預計於李宇軒被遣返香港後隨即檢控；另外廖子文涉嫌於2019年9月管有汽油彈材料，案件2日已在區域法院開庭審理，當時控方律師在庭上透露同案的鄭子豪「有機會短時間內返港」，料可一併審訊，法官遂將案件押後至3月30日再訊。而早前被遣返的廖子文及黃臨福已被加控「不依期歸柙罪」， 一經定罪，可判處任何款額的罰款及監禁12個月。

「12港人案」引起全港關注多個月，警方陸續於去年10月及今年1月先後拘捕至少20名男女，指控他們協助罪犯潛逃，分別為船主、中間人及「金主」，涉嫌提供資金、偷渡前住宿、碼頭接送及安排抵台生活。被捕人士包括壹傳媒創辦人黎智英、社民連梁國雄（長毛）的前議員助理唐婉清、九龍城區議員、律師黃國桐、學聯前副秘書長何潔泓母親張靜恩、29歲獨立音樂人霍朗齊，以及本民前成員鍾雪瑩。

香港 遣返 偷渡

上一則

國情讀本「我的家在中國」將派發給香港中小學

下一則

載著民兵？中國220艘漁船泊南海爭議岩礁 菲律賓籲召回

延伸閱讀

黎智英涉非法集結 法庭裁定表證成立

黎智英涉非法集結 法庭裁定表證成立
涉助李宇軒潛逃台灣 黎智英追加新罪 獄中再被捕

涉助李宇軒潛逃台灣 黎智英追加新罪 獄中再被捕
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕
黎智英等人非法集結案開審 兩人認罪

黎智英等人非法集結案開審 兩人認罪

熱門新聞

一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

2021-03-21 21:02
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」

習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們