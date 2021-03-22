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國情讀本「我的家在中國」將派發給香港中小學

香港新聞組╱香港22日電
國情讀本「我的家在中國」(取材自中新網訪問)
國情讀本「我的家在中國」(取材自中新網訪問)

香港教育局局長楊潤雄接受內地媒體中新社訪問時，形容「愛國者治港」是合理要求，又稱教育局正通過修改學校課程、提供教材指引、增課外活動等多種渠道，從教育層面培養學生的國家觀念和身分認同。據香港01報導，楊潤雄表示會將內地發行的國情教育書冊「我的家在中國」繁體版，派發給香港中小學校作為教輔材料。

據報導，楊潤雄在訪問中提及，將免費向全港中小學派發國情教育書冊「我的家在中國」的最新版本（2021年版），用作教學輔助。

「我的家在中國」全書共48本，涵蓋6大範疇，包括山河、湖海、節日、民族、道路、城市，每範疇設8本。而本港教育局將派發的版本，是2021年出版的繁體版。

據香港01引述新華網2017年報導，該書冊專門為港澳台青少年「量身定制」，是「精心打造的優質國情畫本」，以不同範疇展現「歷史悠久、朝氣蓬勃的美麗中國」，讓青少年了解中國歷史及文化。

楊潤雄憶述，他多年前與學生赴南京考察交流時，曾參觀南京大屠殺紀念館，認為中國由當初被搶奪，至現時擁有的國力，是經一代又一代愛國者的努力。他稱，教育局正通過修改學校課程、增課外活動等多種渠道，從教育層面培養學生的國家觀念和身分認同。而教育局會提供憲法、基本法、國家安全教育等教材予教師。

香港教育局局長楊潤雄。(取材自中新網訪問)
香港教育局局長楊潤雄。(取材自中新網訪問)

教育局 中國 香港

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