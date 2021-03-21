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港人僅4%接種 難放寬海外行 專家：若達五成防疫可鬆綁

香港新聞組／香港21日電
香港至今僅30多萬人接種首劑新冠疫苗，占人口約4%。（中新社）
香港至今僅30多萬人接種首劑新冠疫苗，占人口約4%。（中新社）

香港至今僅30多萬人接種首劑新冠疫苗，占人口約4%，加上仍有源頭不明個案，難以與其他國家探討通關；政府專家顧問許樹昌認為，當接種率達五成，政府有條件放寬院舍探訪、醫院探病限制，屆時爆疫處所也毋須再一刀切停業，有利市民回復正常生活。

綜合文匯報、明報報導，香港食物及衛生局局長陳肇始在商業電台訪問中表示，香港至今已超過30萬人接種第一劑新冠疫苗，其中逾21萬人選擇接種科興疫苗，約9萬人接種復必泰疫苗。陳肇始表示，如果市民接種新冠病毒疫苗的比率較高，將有利於政府商討放寬市民海外出行事宜。她透露，會研究向已接種疫苗的市民，放寬院舍探訪或探病安排，以加強接種疫苗誘因，相關的科學委員會亦有探討相關問題。

港府自上月26日起免費為市民施打疫苗，由於接種後陸續出現不同的副作用，並傳出8例接種疫苗後死亡事件，願意接種疫苗的港人有所下降，令人憂慮接種計畫能否持續推行。

報導說，出席同一節目的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則舉例，在全港新冠疫苗接種率達到50%以上後，政府可以考慮放寬部分防疫措施，例如在食肆出現零星確診時，若員工均已接種，則不需要停業14天等，也有條件對接種者放寬醫院、安老院舍探訪等限制。

至於通關問題，他認為，香港可與新加坡、泰國、紐西蘭等地商討放寬檢疫措施，例如在接種疫苗後6個月內，彼此往來毋須隔離檢疫等。

許樹昌表示，如果打了第一針卻不打第二針，將「前功盡廢」，因為要靠第二針刺激免疫系統，才可以達到更穩定的抗體保護功效。

疫苗 香港 新加坡

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