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新聞評論／紅星耀香港 愛國者裁判所終結一國兩制

聯合報社論
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

北京的全國人大會議，《關於完善香港特區選舉制度的決定》沒有懸念地通過了，僅一票棄權，沒有反對票。香港的民主前景，經由人大表決現場畫一、乾淨而寂靜的投射，已一覽無遺：只要上級交付命令，立法會即可像幾何公式般源源產出法案，沒有喧囂、辯論或異議。不難預見，香港與北京的形象也將從此愈發疊合，差異越來越小。

香港選制的修改，當然是2019年波濤洶湧的「反送中運動」所引發。北京未能妥善處理那場人數迭創高潮的民主運動所發出的港民聲音，卻將之解讀為一次由西方勢力所指導的顏色革命；並根據這樣的轉譯，而嚴峻加大了對香港民主的框限及箝制，令人遺憾。從隔海的台灣看來，更讓人為香港的民主前途感到憂心。

反送中運動的本質，原是港人對北京政權究竟是走向「民主」或「專制」的詰問；到如今，卻成了北京對港人究竟是「愛國」或「背叛」的清算。因此，北京直接設定了一個政治公式：嚮往民主的淪為叛國者，擁護專權的卻是愛國者。其判別標準，只在當事人對北京體制是愛或是憎。1997回歸時，香港是被設定為「馬照跑、舞照跳」的一國兩制，由「港人治港」，50年不變。反送中運動旨在訴求拒絕引渡或移地審訊，乃至更廣泛的民主自治，卻被打成意圖傾倒政權，這是難以承受的罪名。

不可否認，反送中運動幕後或許真晃動著西方人士的身影，不少示威者也確實打出「光復」與「革命」的旗幟。但去年中共已祭出一部有域外管轄權力的香港《國安法》，迄今已藉此逮捕了許多異議人士，這還不夠嗎？如今，用「愛國者」名義來剝奪港人從政的自由，在北京眼中，難道香港人盡皆可能叛國？

反送中運動最後衍生層出不窮的暴力，當然令人遺憾；但追根究柢，這與兩造之間始終無法對話、互不信任有關。其間，敵意螺旋不斷升高，固有大半可歸咎於放言「攬炒」的暴力示威者；但一直擺出高傲姿態的北京，難道沒有它應該承擔的責任？

根據新的「選制決定」，香港將成立一個「候選人資格審查委員會」，負責判定誰是愛國者、誰不愛國。此一機構，將形同「愛國者裁判所」，恐怕只有中世紀羅馬懲治異端的「宗教裁判所」可堪比擬。這類以鑑別「人心」為目的的機構，最後都可能淪為惡名昭彰的迫害機器。

反過來說，這種用「忠誠」來判別政治志業的前提，卻是連共產黨自己也無法做到的事。從列寧領導的十月革命開始，自命為無產階級先鋒隊的共產黨員，即充斥著資產者、小資與知識分子；例如毛澤東是富農之子，周恩來是官宦之後。試想，連領導革命的先鋒隊都無需區別「無產」的階級成分，何以香港選個區區議員，卻要通過「愛國」審定？

究其實，「愛國者」不過是區隔異己的欺人詞藻罷了。不僅如此，新選制還將立法會普選席次大幅縮減，剩下20席的直選議員將只剩點綴作用，民主已貶值為零。明年之後，香港治理班子不過是聽命北京指揮的傀儡，立法會將變質成人大會議，行政長官無異於市委書記，「一國兩制」自此蕩然無存。

發明「一國兩制」的鄧小平曾說，香港「一國兩制」不只50年不變，就是50年過後也沒有變的道理。鄧小平原本期待，香港的自由之風可以北吹，帶動整個中國大陸的民主。如今，習近平卻讓紅星照耀香港，在愛國審判下，一國兩制也奄奄一息了。

香港 北京 反送中

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