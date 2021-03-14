港中西區失守 健身群組5天破百 首封半山豪宅強制檢測

港府13日晚上8時30分起限制在中西區指明「受限區域」內的人士須留在其處所並接受強制檢測，目標在14日上午約9時完成行動。圖為中西區域羅便臣道雍景台及殷樺花園周圍指明「受限區域」。(中通社)

香港 西營盤健身 室Ursus Fitness群組急速擴大，5天內已增至逾百人染疫。而中西區一帶多幢沒確診案例的大廈前晚驗出污水陽性，為遏疫情，港府昨晚首度在半山豪宅區封區，要求雍景臺及殷樺花園共4幢住宅的居民強制檢測 。截至今日凌晨二時，約1855人接受檢測，當中沒有發現確診個案。住在殷樺花園的藝人薛家燕也在受檢之列，她昨天表示，已取消未來兩天工作。

Ursus群組 已現三代傳播

明報報導，香港昨增47宗確診，包括4宗輸入、4宗本地源頭不明和39宗相關個案。Ursus群組占35宗，包括25名顧客和10名緊密接觸者，整個群組累計99人，連同7名初步確診者，成為香港爆發新冠病毒疫情以來第三大群組，且大部分確診者居於港島西。

政府昨凌晨公布有84個住宅、工作場所、健身室及學校須強制檢測，涉及匯豐銀行總行兩層、法國巴黎銀行、瑞士信貸集團、安永會計師事務所等。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午透露，再多約32個住宅和21個工作地點須強檢。

據報導，港大醫學院院長梁卓偉昨表示，現時是第四波延續還是第五波是見仁見智，他說，近日個案由暴露到發病只有1至3天，「驚人之處或唔好處係容易由一代，傳到第二代、第三代」，但若市民盡快做檢測、有結果前減少社交活動，或可較歌舞群組更快受控。

另據大公報報導，健身群組爆發波及中西區內豪宅與商業區，多幢大廈需強檢。在中環愛丁堡廣場的流動採樣站，連日來大排長龍，高峰期有逾200人等候檢測。有多名健身室員工稱，近日顧客減少三分二，擔心再停業。有健身人士稱近期暫不會去健身室。