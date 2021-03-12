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港立法會席次增至90人 組成比例未定

香港新聞組／香港12日電

中國全國人民代表大會今天通過修改香港選舉制度的「決定」共9條，一如預期設立多項選舉的候選人審查制度，並重構特首選舉委員會和立法會。但暫未詳述改制下的立法會組成比例。

中央社報導，「決定」修改了香港的選舉委員會制度。決定表示，選舉委員會由5個界別共1500名委員組成。選委會成員由工商、金融界、專業界、基層、勞工、宗教、立法會議員、地區組織代表，港區人大代表、港區政協代表，以及全國性團體香港成員所組成。

改制前的選委會由4個界別共1200名委員組成。港媒日前報導，新增的第5界別可能由愛國社團成員出任。

決定也提到，選委會除原先的提名、選舉香港特區行政長官（特首）候選人的職能外，還新增了選舉立法會部分議員、提名立法會議員候選人的新功能。

特首選舉的提名辦法也做出更動。決定規定，特首參選人須在選委會獲得不少於188名委員的提名，且包括每個界別至少15名委員。

立法會的總人數和組成方式也做出調整。議員由現有70人增至90人，透過選舉委會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉三種方式選舉產生。其中選委會選舉為新增方式。

有關立法會改制後3種選出方式議員的組成比例，之前港媒有40：30：20，和30：30：30兩種不同的說法。但本次決定中並未詳述相關比例。

決定還新增了特區的「候選人資格審查委員會」，負責審查並確認選舉委員會委員候選人、行政長官候選人，和立法會議員候選人的資格。

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