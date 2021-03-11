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2895票贊成、1票棄權 中國人大通過香港選制修改決定

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北京改香港選制 陳智思：港府盼年內選立會、選委

香港新聞組╱香港11日電
中國國務院國務院港澳辦常務副主任張曉明下星期將會赴港聽取香港各界意見。（中通社資料照片）
中國國務院國務院港澳辦常務副主任張曉明下星期將會赴港聽取香港各界意見。（中通社資料照片）

全國人大會議今日閉幕，料表決通過修改香港選舉制度的決定草案，國務院港澳辦副主任張曉明等中央官員，下星期將會赴港，就人大決定進行解說，同時就具體選舉方案聽取香港各界意見；行政會議召集人陳智思則稱，特區政府希望今年內完成立法會及選舉委員會選舉，次序需否調轉要視乎實際情况。

據明報報導，身兼港區人大代表的陳智思在北京接受港台專訪時表示，修改選舉制度涉及修改香港本地法例、並展開選民登記，立法會選舉已押後一年，相信不會再延遲至明年舉行。他形容，選舉制度修改後可以讓民主進程回到回歸初期，認為是因過去經改良的選舉制度效果不如預期，有少數立法會議員打着針對及抹黑中央等旗號，令中央擔心香港的民主路是否向正確方向前進。他稱，明白市民不願見選舉制度「去到這樣的地步」，短期內對選舉制度感失望，未必再熱心於政治，相信時間可重建大家信心；並稱在香港參政、做官，絕對沒有需要愛黨，但強調要尊重憲法。

有傳立法會地區直選會改劃選區，議席將比目前的35席少，且改用「雙議席單票制」。報導指出，自由黨黨魁鍾國斌接受商台訪問時稱，改動會令小政黨再難以晉身議會，建制和泛民的政黨也或會重新整合，大政黨會拿取更多議席，小政黨或會消失；新民黨主席葉劉淑儀則表示，不擔心對新民黨這類較小型政黨不利，因將來晉身立法會可循選委會界別，新民黨有專業人士，可提供優才。她認為現時立法會功能界別的分組有很多不足，不配合現代發展，例如金融界代表只限證券、期貨經紀等傳統領域，未有顧及私募基金、金融科技等。

報導說，英國外交部主管亞洲事務大臣亞當斯表示，若中國落實對香港選舉制度修改的建議，是進一步對香港自由和權利的攻擊，英方已向北京直接表達關注；英方在作出最後研判前會觀望其實際影響，暫無法估計會否對中國的行動作出制裁。

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