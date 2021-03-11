北京改香港選制 陳智思：港府盼年內選立會、選委
全國人大會議今日閉幕，料表決通過修改香港選舉制度的決定草案，國務院港澳辦副主任張曉明等中央官員，下星期將會赴港，就人大決定進行解說，同時就具體選舉方案聽取香港各界意見；行政會議召集人陳智思則稱，特區政府希望今年內完成立法會及選舉委員會選舉，次序需否調轉要視乎實際情况。
據明報報導，身兼港區人大代表的陳智思在北京接受港台專訪時表示，修改選舉制度涉及修改香港本地法例、並展開選民登記，立法會選舉已押後一年，相信不會再延遲至明年舉行。他形容，選舉制度修改後可以讓民主進程回到回歸初期，認為是因過去經改良的選舉制度效果不如預期，有少數立法會議員打着針對及抹黑中央等旗號，令中央擔心香港的民主路是否向正確方向前進。他稱，明白市民不願見選舉制度「去到這樣的地步」，短期內對選舉制度感失望，未必再熱心於政治，相信時間可重建大家信心；並稱在香港參政、做官，絕對沒有需要愛黨，但強調要尊重憲法。
有傳立法會地區直選會改劃選區，議席將比目前的35席少，且改用「雙議席單票制」。報導指出，自由黨黨魁鍾國斌接受商台訪問時稱，改動會令小政黨再難以晉身議會，建制和泛民的政黨也或會重新整合，大政黨會拿取更多議席，小政黨或會消失；新民黨主席葉劉淑儀則表示，不擔心對新民黨這類較小型政黨不利，因將來晉身立法會可循選委會界別，新民黨有專業人士，可提供優才。她認為現時立法會功能界別的分組有很多不足，不配合現代發展，例如金融界代表只限證券、期貨經紀等傳統領域，未有顧及私募基金、金融科技等。
報導說，英國外交部主管亞洲事務大臣亞當斯表示，若中國落實對香港選舉制度修改的建議，是進一步對香港自由和權利的攻擊，英方已向北京直接表達關注；英方在作出最後研判前會觀望其實際影響，暫無法估計會否對中國的行動作出制裁。
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