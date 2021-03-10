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調查：香港就業展望指數亞太最差 24%僱主下季縮減人手

香港新聞組／香港10日電
香港就業展望指數連續3季維持負2%，是亞太區內最差。（中通社）
香港就業展望指數連續3季維持負2%，是亞太區內最差。（中通社）

一項調查發現，香港第2季有意縮減人手的僱主，略多過有意增加人手的僱主。人力資源公司「萬寶盛華大中華」昨日發表全球第二季就業展望調查，顯示22%僱主稱下季有意增聘人手，24%稱縮減人手，54%稱維持不變，經季節性調整，就業展望指數連續3季維持負2%，是亞太區內最差。有10%僱主預期永不能恢復至疫情前的招聘水平。

明報報導，有關調查涉及43個國家和地區，並於1月底訪問136名香港僱主，當中22%表示來季有意增聘人手，24%稱縮減人手，而54%稱維持不變，經季節性調整，就業展望指數連續3季維持負2%，屬7個亞太地區中最疲弱。日本來季就業展望指數為負1%、中國大陸是5%、澳洲及新加坡均為17%，台灣達24%。

調查顯示，25%受訪香港僱主預期要今年尾才可恢復疫情前的招聘水平，但有10%預期永不能回復。各行業中，以批發及零售業招聘意欲最弱，行業淨就業展望指數為負4%，該行業僱主幾乎停止增聘；金融業則已迅速適應新常態，並料大灣區會為香港會計業帶來機遇。

據報導，萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，目前香港僱主招聘意欲偏弱，失業率或有可能再升，並維持高企一段時間，但她認為香港僱主對就業展望未算太差，部分僱主計畫來季增聘外判工、合約工等較有彈性的職位，以穩定公司發展。她寄語即將畢業的大學生不要因合約工而卻步，相信待疫情放緩，合約工亦可轉為長工。

香港就業展望指數連續3季維持負2%，是亞太區內最差。圖為香港街頭一家餐廳。（中新...
香港就業展望指數連續3季維持負2%，是亞太區內最差。圖為香港街頭一家餐廳。（中新社）

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