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香港法官拒批臨時保釋 參與初選11民主派續還押

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。圖／shutterstock
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香港民主派47人發起或參與去年民主派初選涉嫌違反香港國安法的案件，當中11名被律政司提出保釋覆核的被告，昨日在高等法院聆訊。法官排期本周四及周六分批作覆核聆訊，同時拒批臨時保釋，11人繼續還押。另外，警方昨日在法院外，以違反限聚令為理由，票控多名市民。

香港電台報導，法庭早前花了4天才完成被告的保釋申請，國安法指定法官杜麗冰昨日表表示，只進行「指示聆訊」，等待控辯雙方提交所有相關文件後，在星期四及星期六，分兩日聽取覆核聆訊，暫時不會處理保釋申請，鄭達鴻和黃碧雲曾向法官申請臨時保釋被拒，最終2人連同其餘9名被告，彭卓棋、何啟明、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、郭家麒、柯耀林、李予信需繼續還押。

此外，香港01報導，香港最大工會聯合組織之一職工會聯盟（職工盟）昨晚表示，收到吳敏兒透過代表律師的通知，辭去職工盟主席一職，只保留一般執委成員身分。警方國安處1月拘捕50多名去年參與初選的民主派人士，其中47人被控串謀顛覆國家政權罪，職工盟主席吳敏兒為其中之一。

職工盟表示，吳敏兒投身工會運動廿載，是職工盟的緊密戰友，未來亦將會如此。又指吳敏兒擔任主席期間，對工運作出無私的奉獻和犧牲，職工盟表示衷心感謝，並會繼續全力支援，爭取她早日釋放。

香港

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