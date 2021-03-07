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跟進廣東新規 港飛北京 15日起須持鼻咽檢測報告

香港新聞組／香港7日電
15日起從香港直航入境北京的人員所持核酸檢測陰性證明的採樣方式，必須是鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，否則將不予登機。圖為香港國際機場。（中通社）
15日起從香港直航入境北京的人員所持核酸檢測陰性證明的採樣方式，必須是鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，否則將不予登機。圖為香港國際機場。（中通社）

繼廣東省後，北京公布由15日零時起，從香港直航入境北京的人員所持核酸檢測陰性證明的採樣方式必須是鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，否則將不予登機，即不再承認深喉唾液的病毒檢測報告。

香港不少市民都透過深喉唾液測試進行病毒檢測。中通社報導，北京市政府新聞辦微信公號昨日發布消息，表示由香港直航入境北京的人員，必須持有特區政府認可的醫療機構發出的七天內有效核酸檢測陰性結果證明，並要註明檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子。

其中，六歲以下兒童以咽喉拭子作為主要採樣方式。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。

此前，深圳市政府口岸辦公室日前公布，由3月1日起，從香港入境廣東的人士所持的核酸檢測報告，只可以鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子採樣，六歲以下小童則以咽喉拭子作為主要採樣方式。

另據文匯報報導，香港昨天新增八宗確診個案，有四宗屬本地個案，其中兩宗源頭不明。據報導，昨日再多兩名曾到訪尖沙咀K11 MUSEA商場的市民確診或初步確診新冠肺炎，此前亦有6名市民到訪該商場，雖然沒有光顧商場內的「名潮食館」但也染疫。香港大學基因分析顯示，該6名患者的基因排序與「名潮食館」群組患者屬同一感染源頭。衞生防護中心推測，爆疫源頭是上月14日一名隱形患者到訪該商場，先後傳染到各店舖和食肆，並殘留病毒引起商場隨後爆疫。「名潮」更有8個環境樣本呈陽性，病毒量頗高。專家指出，除了共用設施的交叉感染外，「名潮」通往街外的出風口遺留不少煙頭，懷疑有人在出風口附近吸菸吸入病毒。

此外，K11 MUSEA商場關閉六天後昨日重開，加上商場提供優惠，吸引大批市民一早等候入場。商場閉館期間進行徹底消毒，並要求近2000名商場及租戶員工進行兩次檢測，全部呈陰性，其後也需要每周一檢。

因「名潮食館」爆疫而閉館的K11 MUSEA商場6日重開，推出多項優惠，吸引大批...
因「名潮食館」爆疫而閉館的K11 MUSEA商場6日重開，推出多項優惠，吸引大批市民前來。（中通社）
因「名潮食館」爆疫而閉館的K11 MUSEA商場6日重開，推出多項優惠，吸引大批...
因「名潮食館」爆疫而閉館的K11 MUSEA商場6日重開，推出多項優惠，吸引大批市民前來。（中通社）
因「名潮食館」爆疫而閉館的K11 MUSEA商場6日重開，推出多項優惠，吸引大批...
因「名潮食館」爆疫而閉館的K11 MUSEA商場6日重開，推出多項優惠，吸引大批市民前來。（中通社）
15日起從香港直航入境北京的人員所持核酸檢測陰性證明的採樣方式，必須是鼻咽拭子或...
15日起從香港直航入境北京的人員所持核酸檢測陰性證明的採樣方式，必須是鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，否則將不予登機。（中通社）

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