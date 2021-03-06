參選空間大幅收窄 民主派：20年政制開放「一次過收回」

全國人大會議將審議修改香港選舉制度的決定，民主派的參選空間大幅收窄。圖為5日香港一間餐廳的電視播放全國人大開幕新聞。（路透）

全國人大決意透過修改香港 基本法附件、改變香港選舉制度，香港特首林鄭月娥 稱將全力以赴按附件修改香港的選舉法例。基本法委員會成員稱，難以估計今年9月香港立法會選舉會否受到影響。香港建制派政黨同聲支持改制，民主派人士稱北京 中央推翻整個香港選舉制度。

林鄭月娥說，人大常委會修訂基本法附件一行政長官產生辦法、附件二立法會的產生辦法和表決程序，並按稍後經通過的附件條文，制定修改香港本地的相關選舉法例，交立法會審議。

林鄭月娥稱，和去年人大通過港區國安法一樣，人大審議由中央主導進行完善香港特區的選舉制度，是忠誠履行中央對特區的全面管治權、全力支持特區政府撥亂反正、依法施政，她和特區政府完全尊重中央對這次完善選舉制度的主導權，並會全面配合，通過本地立法切實執行完善措施，堅持實踐「愛國者治港」原則。

全國人大會議將修改香港選舉制度。圖為香港特首林鄭月娥（左）列席全國人大開幕式。（中新社）

人大改變香港選舉，最受關注的是今年9月立法會選舉，香港基本法委員會委員黃玉山稱，難以估計全國人大決議關於香港選舉制度的決定，會否影響9月的立法會換屆選舉如期舉行，「有影響也不出奇」。

另一位基本法委員會委員陳弘毅估計，北京做法可能類似去年處理香港國安問題，先由全國人大作出原則性決定，並授權人大常委會之後處理具體安排，亦可由全國人大常委會直接修改基本法附件一、附件二，再由香港政府提出修改現有選舉法例的法案，經立法會通過。

香港民主黨主席羅健熙（右）。（取材自臉書）

香港最大的民主派政黨民主黨主席羅健熙說，北京中央做法必然令民主派的參選空間大幅收窄，至於民主黨將來是否還會參選，要視具體方案再決定。香港民主派區議員梁國豪批評，北京的做法是輸打贏要，中央修例只是為加強控制，推翻整個選舉制度，反令制度倒退。

香港新聞組／香港6日電

據明報報導，羅健熙形容有關改變是將過往20多年政制開放「一次過收回」，甚至收得更窄。羅健熙表示，回歸後首兩次立法會選舉中，選委會所占席位分別為六分之一及十分之一，但將來會占三分之一或以上，惟選委會本身構成不民主，最終效果是令選舉更失公信力。

報導指出，中大政治與行政學系副教授馬嶽表示，選委會成為「太上皇式」架構，變得有很大權力、成為正式的審查委員會，必定讓民主倒退。「特首他選，立法會參選都要問過他」。他稱另設審查委員會，再加大選委會提名權，是「有鐵欄、道閘、加把鎖，有保安，再加紅外線」。至於選委會取消區議會席位，加入社團領袖及政協等增至1500人，他批評增加人數亦無代表性，只是親中人士「分餅仔」。

據報導，末任港督彭定康則表示，北京做法「徹底破壞了一國兩制的承諾」，包括鄧小平的承諾，批評中共向世界再一次展示它不可信。