香港中大學生會上任當天突總辭 校方：沒威嚇

「朔夜」1日表示，各成員分別收到滋擾電話及死亡恐嚇。（取材自香港電台）

香港 中文大學學生會全體幹事1日在上任首日宣布全體辭職，因為成員遭受死亡恐嚇與威脅，日前不得不撤回參選宣言與政綱，但撤回後也代表他們獲得的民意授權已經失效。中大回應，校方從來沒有或意圖「威嚇」學生會幹事會，對於幹事會內閣「朔夜」昨在記者會上發表的失實言論，表示非常遺憾。

•「朔夜」稱遭死亡恐嚇

「朔夜」1日並未說明「死亡恐嚇」來自何方，以及有無報警求助。根據機制，中大學生會代表會若接受「朔夜」請辭，將舉辦補選。

綜合香港媒體報導，中大學生會新當選的內閣「朔夜」原本1日上任，但他們卻宣布集體辭職，並向近4000選民致歉。會長林睿晞表示，總辭原因之一，是因為遭受死亡恐嚇。

他說，對這些死亡恐嚇、威嚇和威脅，「我們實在沒辦法不撤回以上的文件（政綱），我們想藉這個機會再向選民和大眾致歉，是我們的懦弱，是我們沒有辦法承受這些牽連到家人的安全威脅。」

林睿晞說，1日的辭職決定就是他們撤回以上的文件背負起政治責任，「因為一旦撤回了我們的政綱，昨日的民意授權已經完全失效。」

他並表示，校方上月26日晚曾非正式約見學生代表，席間校方代表暗示，若繼續以中大學生會名義服務學生，會考 慮進一步以同樣方式處分其他學生組織，並考慮對「朔夜」成員進行紀律聆訊，最嚴重可影響其學位。

副會長羅子維則稱，學生會選舉程序是基於學生自治的原則而設，選擇在上任後才辭職，是希望展現「朔夜」是獲民意授權的當選內閣，不容校方以非正當形式DQ（取消資格），踐踏民意。

中大1日晚回應稱，校方從來沒有或意圖「威嚇」及「孤立」學生會幹事會或任何其他學生組織，亦從來沒有反對及阻礙任何學生關注時事及社會議題。校方2月25日的聲明對幹事會作出的行動，完全基於該組織成員在政綱及不同場合中所發表涉嫌違法及失實的言論。校方為保障大學及全體員生的利益，必須謹慎評估法律風險及確保行政資源適當運用。校方聲明中亦指出學生事務處會提供協助，減低對其他學生組織及學生服務的影響。對於學生會幹事會將此安排及措施歪曲為威嚇及意圖影響其他學生組織，大學深表遺憾。

中大學生組織「朔夜」上月以集體形式參選並當選學生會，預定3月1日運作。在學生會就任前，中大校方於上月26日發表聲明，指「朔夜」早前發表的參選政綱與言論可能違反國家安全法，還對大學作了失實指控，並利用校園作為政治宣傳的平台，違背了大學的宗旨，令大學聲譽受損。

中大校方並暫停為學生會代收學生會會費；要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任；暫停學生會幹事會相關學生在校內不同委員會的職務﹔暫停校方為學生會幹事會提供行政與大學場地支援。聲明並強調，若有學生作出煽動違法言論，大學將予以嚴厲處分，包括下令有關學生暫時停學或予以開除。隔天，「朔夜」宣布撤回之前發表的所有政綱。