我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.9兆紓困案 眾院219：212通過

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

香港泛民初選被捕者報到提前 涉顛覆國家政權料起訴

香港新聞組／香港27日電
「35+初選」被捕人26日接獲通知須28日到警署報到，較原定4月8日早，有人預料會被起訴。圖為區諾軒（左一）、鄭達鴻（左二）、趙家賢（右一）2月10日到北角警署續保的情况。（取材自趙家賢臉書）
「35+初選」被捕人26日接獲通知須28日到警署報到，較原定4月8日早，有人預料會被起訴。圖為區諾軒（左一）、鄭達鴻（左二）、趙家賢（右一）2月10日到北角警署續保的情况。（取材自趙家賢臉書）

警方國安處1月6日大舉拘捕組織或參與民主派「35+初選」的53人，其後再拘在獄中服刑的黃之鋒和被羈押的譚得志，稱他們涉嫌顛覆國家政權。一眾被捕者2月10日已到警署報到，原定4月8日再報到，但昨早相繼接獲國安處通知，須提前於明日報到。

區議員岑敖暉、鄭達鴻、梁晃維等均預料自己將被起訴。由於案件涉及香港國安法，若他們被落案起訴，法律界人士指相信有可能被即時收押，不獲保釋，甚至可能安排盡快上法庭應訊。

大公報報導，警方國安處今年1月6日及7日以涉嫌違反香港國安法中「顛覆國家政權罪」，拘捕55名有份發起或參與所謂「35+初選」的人，當中包括非法「佔中」發起人戴耀廷，民主動力司庫、居港美籍人權律師關尚義，以及多名立法會前議員及現任區議員。各人昨日均收到警方國安處人員通知，要他們提早於明日返警署報到。

初選發起人戴耀廷向傳媒確認，警方已要求他提早報到；立法會前議員林卓廷公開他收到警方通知的片段，片中一名自稱姓陳、屬國安處A組的警員來電，要求林於28日下午到田心警署，進行「新的調查」。區議員岑敖暉、鄭達鴻、袁嘉蔚、梁晃維、尹兆堅、區諾軒及灣仔區議會主席楊雪盈等50多人亦被要求提早報到。

另據明報報導，初選參選人劉頴匡稱，按以往經驗，提前報到極可能是牽涉起訴安排，「而一經起訴，國安法下能獲得法庭保釋的機會接近零」，「相信要暫時與各位告別了」。公民黨譚文豪表示，「面對政權無止境打壓，我和一眾民主派友好定必勇敢應對。今天是元宵佳節，請大家珍惜同家人相聚時刻，元宵節快樂。」區諾軒則稱，2月28日本是結婚紀念日，早已訂枱食飯。他感謝家人、朋友一直支持，「使我33年來安穩而幸福，是我對不住你們，不能給大家幸福。」

香港泛民去年7月舉行立法會選舉初選，圖為公民黨參選人在街上拉票。（中央社）
香港泛民去年7月舉行立法會選舉初選，圖為公民黨參選人在街上拉票。（中央社）

香港 黃之鋒 日本

上一則

報告：逾9成美企看好中國前景 無意撤資

下一則

疫苗競賽！中已上市4款 專家料中國9月前打完疫苗

延伸閱讀

李嘉誠重登香港首富…10大富豪過半逾90歲

李嘉誠重登香港首富…10大富豪過半逾90歲
香港優先市民群組 26日起接種科興疫苗

香港優先市民群組 26日起接種科興疫苗
80億國安撥款挨批黑箱 財爺陳茂波民望寫新低

80億國安撥款挨批黑箱 財爺陳茂波民望寫新低
威脅殺死華裔 柏克萊男子涉仇恨犯罪被捕

威脅殺死華裔 柏克萊男子涉仇恨犯罪被捕

熱門新聞

中國首度公開去年6月的中印加勒萬河谷衝突影片。（視頻截圖）

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

2021-02-19 21:08
壞掉的浴室門鎖。（取材自北京日報）

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

2021-02-20 10:00
大蛇吸引了很多村民前來圍觀。（取材自觀察者網）

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

2021-02-21 10:00
一段「服務員提醒顧客合理消費避免浪費被罵」的視頻，近日引發熱議。（視頻截圖）

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

2021-02-21 08:00
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事
情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓
賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用
輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗

輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗
他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生

他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生