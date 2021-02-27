香港泛民初選被捕者報到提前 涉顛覆國家政權料起訴

「35+初選」被捕人26日接獲通知須28日到警署報到，較原定4月8日早，有人預料會被起訴。圖為區諾軒（左一）、鄭達鴻（左二）、趙家賢（右一）2月10日到北角警署續保的情况。（取材自趙家賢臉書）

警方國安處1月6日大舉拘捕組織或參與民主派「35+初選」的53人，其後再拘在獄中服刑的黃之鋒 和被羈押的譚得志，稱他們涉嫌顛覆國家政權。一眾被捕者2月10日已到警署報到，原定4月8日再報到，但昨早相繼接獲國安處通知，須提前於明日報到。

區議員岑敖暉、鄭達鴻、梁晃維等均預料自己將被起訴。由於案件涉及香港 國安法，若他們被落案起訴，法律界人士指相信有可能被即時收押，不獲保釋，甚至可能安排盡快上法庭應訊。

大公報報導，警方國安處今年1月6日及7日以涉嫌違反香港國安法中「顛覆國家政權罪」，拘捕55名有份發起或參與所謂「35+初選」的人，當中包括非法「佔中」發起人戴耀廷，民主動力司庫、居港美籍人權律師關尚義，以及多名立法會前議員及現任區議員。各人昨日均收到警方國安處人員通知，要他們提早於明日返警署報到。

初選發起人戴耀廷向傳媒確認，警方已要求他提早報到；立法會前議員林卓廷公開他收到警方通知的片段，片中一名自稱姓陳、屬國安處A組的警員來電，要求林於28日下午到田心警署，進行「新的調查」。區議員岑敖暉、鄭達鴻、袁嘉蔚、梁晃維、尹兆堅、區諾軒及灣仔區議會主席楊雪盈等50多人亦被要求提早報到。

另據明報報導，初選參選人劉頴匡稱，按以往經驗，提前報到極可能是牽涉起訴安排，「而一經起訴，國安法下能獲得法庭保釋的機會接近零」，「相信要暫時與各位告別了」。公民黨譚文豪表示，「面對政權無止境打壓，我和一眾民主派友好定必勇敢應對。今天是元宵佳節，請大家珍惜同家人相聚時刻，元宵節快樂。」區諾軒則稱，2月28日本 是結婚紀念日，早已訂枱食飯。他感謝家人、朋友一直支持，「使我33年來安穩而幸福，是我對不住你們，不能給大家幸福。」