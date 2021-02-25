香港學者：預算案「減甜」 幫不了最需要的人

香港示意圖。圖／shutterstock

香港失業率升至7%，逾25萬人失業，惟財政預算案「減甜」、拒設坊間建議的失業援助金，改推失業貸款 ，預算案亦缺乏創造就業措施。有社會學者指世紀疫情 下即使有手有腳都未必搵到工，港府措施卻重振興經濟多於紓困 ，「派糖減了甜，（措施）又幫不了最需要的人」。

明報報導，港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新說，世紀疫情下經濟活動及環境轉變，不少人「有手有腳都未必搵到工」，港府不應再停留於舊思維，促設失業援助金直接支援市民短期度過難關。他認為失業貸款與失業援助金雖同樣給予金錢支援，但意義及效果完全不同，「如果港府想藉此提升形象或表達關心，完全收不到效果」，失業援助金則能直接幫助市民。他說港府曾以行政複雜為由拒設失業援助金，但失業貸款行政同樣複雜。

據報導，港府建議再撥款66億元（港幣，下同，約8.5億美元），透過「防疫抗疫基金」在公私營機構創造約3萬個不超過12個月的職位，並邀請僱員再培訓局7月推出「特別•愛增值」第四期計畫。

報導稱，中大健康公平研究所副所長黃洪批評港府「離地」，不少失業者已借錢度日，生活缺乏尊嚴，港府卻再叫他們借貸，亦須背負還錢壓力，他相信行政程序繁複，料很少人會借貸黃洪認為整體措施反映港府著重振興經濟多於紓困及保障基層生活，例如全民派消費券目的是刺激市道，非針對支援基層，弱勢長者難用電子平台，甚至很少消費；減差餉亦較有利財團，「派糖減了甜，同時幫不了最需要的人」。

報導，中大商學院高級講師李兆波認為失業惡化與港府抗疫不力有關，如今用金融措施解決社福問題，原則是好，但予人感覺港府「不上身」、將責任推走。

據報導，港府不直接派錢，改為分5期發放電子消費券5000元，有基層打工仔及小商戶認為派錢更實際。有失業者指消費券無法用來交租，也不能用作進修或考牌幫助求職；另有工作穩定的市民認為，港府措施應針對有需要的人，她擬用消費券購物後轉贈有需要者。