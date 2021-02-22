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疫情衝擊 港15%酒吧歇業 勞工局長：失業率3年內難低於5%

香港新聞組／香港22日電
據香港酒吧業協會統計發現，農曆新年期間再多70間酒吧結業，占全港酒吧總數約5%。連同早前結業的酒吧，累計有210間酒吧結業，占總數約15%。圖為蘭桂坊酒吧一條街。（中通社）
據香港酒吧業協會統計發現，農曆新年期間再多70間酒吧結業，占全港酒吧總數約5%。連同早前結業的酒吧，累計有210間酒吧結業，占總數約15%。圖為蘭桂坊酒吧一條街。（中通社）

香港酒吧業協會統計，春節期間有逾70間酒吧關門歇業，連同早前結業的酒吧，累計有210間酒吧結業，占總數約15%。疫情持續，讓餐飲酒吧業者生意受到衝擊，香港知名的蘭桂坊酒吧一條街，也從往昔的不夜城幾乎變成人潮稀疏的死城。

香港今年1月經季節性調整的失業率達7%，創17年新高。港府勞工及福利局局長羅致光指出，香港能否在三年之內，看見失業率降至低於5%，難以樂觀。羅致光預估2月公布的平均失業率，恐將進一步惡化，失業率再上升。

香港經濟日報報導，限聚令持續，酒吧繼續停業。有業界指，港府漠視酒吧業，並強調無法理解只關閉酒吧，卻容許餐廳酒吧繼續經營，並要求盡快復業。香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，停業約三個月業內已現結業潮，農曆新年期間再有70間酒吧結業，總數關閉210間，占全行15%。他指，「港府要做乜我哋都去做」，但每次最早被關閉又最後復業。他希望港府明白其已陷入「水深火熱」。

錢更建議，港府向每間酒吧提供最少50萬港元（約6.47萬美元）資助。皆因停業令後，酒吧想在場內銷售其他商品都不可以，加上面臨租金壓力。若持續停業並漠視老闆要求，他預計未來將再有15%酒吧結業，即合計結業酒吧占業內30%。

•工聯會促設150億失業援助基金 

另據大公報報導，香港最新失業率升至7%，工聯會幾名立法會議員及代表，昨日分批到港府總部請願，要求預算案必須有支援失業的具體目標、時間表與路線圖，接納社會普遍共識推出緊急失業援助金，並撥出專項預算，精準急救失業。

工聯會再次要求港府設立150億港元（約19.4億美元）緊急失業援助基金，為失業或停工的工友提供每月9000港元（約1164.7美元），為期六個月的現金津貼。不過，勞工及福利局局長羅致光質疑，失業率三年內難以回落至5%以下，臨時措施將會變成恆常化。

工聯會立法會議員陸頌雄促請當局，勿再不斷堆砌理由和推搪，更不應將失業援助跟遣散費、長服金及取消強積金對沖混為一談。工聯會立法會議員郭偉強指出，港府至今只開創約3萬1000臨時職位，很多也未完成招聘，數目及力度，遠遠不及SARS時期，呼籲港府不能以佛系心態工作。

港府勞工及福利局局長羅致光21日在網誌中表示，香港能否在三年之內看見失業率降至低...
港府勞工及福利局局長羅致光21日在網誌中表示，香港能否在三年之內看見失業率降至低於5%，難以樂觀。（中通社）
據香港酒吧業協會統計發現，農曆新年期間再多70間酒吧結業，占全港酒吧總數約5%。...
據香港酒吧業協會統計發現，農曆新年期間再多70間酒吧結業，占全港酒吧總數約5%。連同早前結業的酒吧，累計有210間酒吧結業，占總數約15%。圖為蘭桂坊酒吧一條街。（中通社）

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