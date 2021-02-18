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涉助李宇軒潛逃台灣 黎智英追加新罪 獄中再被捕

香港特派員李春／香港18日電
香港壹傳媒創辦人黎智英17日再增一項協助他人逃往台灣的新罪，圖為他去年遭拘捕。（取材自觀察者網）
香港壹傳媒創辦人黎智英17日再增一項協助他人逃往台灣的新罪，圖為他去年遭拘捕。（取材自觀察者網）

數案纏身、已被羈押的壹傳媒創辦人黎智英，17日再增一項協助他人逃往台灣的新罪，再度在獄中被捕一次。

因被控犯下港區國安法罪刑不准保釋、正於赤柱監獄還押的黎智英，再被指控涉嫌違反國安罪刑，以及串同其他人，協助12港人案中的李宇軒潛逃台灣，16日晚在監獄中被香港警方國安處人員拘捕。

黎智英的新罪名和再被捕，來自報稱任職律師助理的男子陳梓華的案件。陳梓華案17日下午在西九龍裁判法院審理，他被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」兩項罪名。

12港人案是指去年8月23日，12名香港人據報乘坐快艇企圖偷渡到台灣，在中國大陸水域被廣東海警局拘捕並送往深圳鹽田看守所扣押。12港人除兩名未成年人被遣送給港警，10人被深圳市鹽田區法院以組織他人偷越邊境罪、偷越邊境罪，判處7個月至3年不等的有期徒刑。

控方在控罪書指，29歲陳梓華去年7月至今年2月，串同黎智英、黎智英助理Mark Simon、12港人案的疑犯李宇軒、劉祖迪及其他人，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港政府及北京政府進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。另外，陳梓華又被控在獲悉李宇軒觸犯港區國安法下，仍串同黎智英等人，協助李宇軒離開香港到台灣。

此前，黎智英已於去年被港警以「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等罪名高調拘捕；去年12月2日，他再被港警控以欺詐罪被捕；去年聖誕節前，黎智英保釋上訴獲多條件和高金額擔保外出，但隨即又被港府向終院上訴後還押。

香港法庭16日開審多名民主派被控組織及參與前年818維園流水式集會，黎智英在此案中是排名第一的被告，在他不認罪下，17日繼續審理，法官不接納被告律師專家報告，案件繼續審理中。

黎智英 香港 台灣

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