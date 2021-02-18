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出手大方 港富豪劉鑾雄紅包加倍 華置員工每人647美元

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港富豪劉鑾雄和妻子甘比在春節期間給旗下華置員工每人發5000元（港幣，下同，約647.2美元）開工紅包，總計約270萬元。

網易報導，華置員工每人獲發紅包5000元，比去年的2000多元增加一倍多。甘比受訪談回應，不希望大家著眼於金額，只希望員工們都開開心心。

華置派發的開工紅利包括100元現鈔及旗下商場的500元現金券，連同劉氏的5000元，合共5600元（約724.8美元）。

資料顯示，截至去年6月底，華置共484名員工，估計大劉夫婦在今年農曆新春，單單向員工分紅規模約242萬元。

除了這次豪擲外，日前劉鑾雄投資古天樂旗下公司開拍製作五部電影，金額大約在1500萬元。對於為何投資古天樂，劉鑾雄夫婦其實並不是看重現在的市場，雖然疫情導致市場虧損，而是希望能夠幫助電影業界度過疫情難關。

此外，據媒體報導，41歲的甘比已正式升級成為華人置業的行政總裁及授權代表，即日起生效。

據悉，甘比早年曾當過娛樂記者，她在2016年與劉鑾雄正式註冊結婚，入主豪門。甘比從2017年就開始擔當華人置業的執行董事，同時她還出任了華人置業旗下眾多分公司的董事，能力有目共睹。

甘比未來每年象徵性收取10萬元的酬金作為工資。同時也可以享受公司其他職務或者市場狀況，也可享有公司的批准的分紅以及其他福利。

華人 疫情 投資

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