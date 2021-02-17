香港西半山豪宅呎價13.6萬 亞洲分層新高

香港地產代理數據顯示，在農曆新年4天長假期間，香港十大二手屋苑錄得6至8宗成交，創10年新高。但單計周六、日，二手成交按星期顯著回落。（中通社）

香港 牛年樓市開紅盤，亞洲分層豪宅樓王寶座大「執位」。長實於9日首推招標的西半山波老道21 BORRETT ROAD頂層天池樓王，於13日截標，最終落實以4.59億元（港幣，下同，約5941萬美元 ）易手，呎價高達13.6萬元，打破2017年11月九龍倉等山頂Mount Nicholson造出呎價13.21萬元的舊紀錄，登上全亞洲最貴分層呎價樓王寶座，亦比舊紀錄呎價貴3%。消息指買家為香港人，無須支付樓價30%辣稅。

文匯報報導，據一手住宅物業成交記錄冊，21 BORRETT ROAD的23樓01室「天池屋」透過招標於15日以4.59億元連3個車位售出，呎價13.6萬元。單位實用面積3378方呎，五房間隔，另連2131方呎天台及717方呎前庭，天台設有私人泳池。資料顯示，買家在簽訂臨時買賣合約須支付樓價5%，再於30天及120天內各支付樓價5%，餘款須於270天內付清。發展商另提供「廚房廚櫃優惠」。

據招標條款，單位每月管理費3萬6138元，即平均每呎管理費10.7元，業主亦另需每季支付2萬5524元地租。

•「麵包」貴「麵粉」4倍

波老道21號項目所在的地皮，前身為港府公務員宿舍，長實於2011年以116.5億元投得，是當時香港史上第二高的百億地王，每呎樓面地價26763元。長實集團主席李澤鉅當年投得地皮後，直言是「一級靚地」。若以此次成交呎價13.6萬元比較，「麵包價」比當年「麵粉價」貴達4倍。

對於被21 BORRETT ROAD 奪走全亞洲最貴分層呎價樓王寶座，負責銷售山頂 Mount Nicholson 及77/79 PEAK ROAD的會德豐地產常務董事黃光耀認為，成交反映市場預期今年香港經濟有望好轉，樓市明顯向好，豪宅市場尤其樂觀。

•十大二手屋苑 成交創10年高

此外，香港地產代理數據顯示，在農曆新年4天長假期間，香港十大二手屋苑錄得6至8宗成交，創10年新高。但單計周六、日，二手成交按星期顯著回落。