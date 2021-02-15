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香港賀歲馬投注締新高 情人節結婚創新低

香港新聞組／香港15日電
14日是香港農曆新年第一個賽馬日，當天沙田馬場共上演11場賽事。全日投注額高達18.43億港元，按年升兩成半，創農曆新年賽馬日的新高。（中新社）
14日是香港農曆新年第一個賽馬日，當天沙田馬場共上演11場賽事。全日投注額高達18.43億港元，按年升兩成半，創農曆新年賽馬日的新高。（中新社）

香港農曆新年賽馬日昨天在沙田馬場舉行，全日上演11場賽事，全日投注額高達18.43億元（港幣，下同，約2.37億美元），較去年上升兩成半，創下賀歲馬投注額新高。昨天情人節適逢情人節，但「撞正」年初三赤口，新冠肺炎疫情下又有嚴格限聚措施，大大降低新人結婚意欲。根據入境處的資料顯示，昨天登記結婚的有54對新人，比去年情人節有130對新人註冊結婚，大跌逾六成，數字創多年來的新低。

大公報報導，由於實施防疫措施，公眾無法入場參與今年賀歲馬賽事，只能安坐家中看直播。馬會只准馬主及其家屬，以及已預先訂座的會員入場觀戰，他們入場前要接受體溫檢查、填寫健康申報表，及須一直佩戴口罩。全日共609人入場。

雖然馬迷未能到場，仍無損投注熱情，全日投注額高達18.43億元，創下賀歲馬投注額新高。馬會行政總裁應家柏表示，事前也估計不到會打破投注紀錄，形容新年有個好開始實屬美事，期望隨著新冠肺炎確診個案減少，馬迷可以再次進場觀賽。

另據文匯報報導，此外，情人節適逢大年初三公眾假期，以往不少有情人會選擇在一起共進燭光晚餐，但今年因疫情關係，仍未放寬食肆限聚令，有情侶為共度情人佳節，不惜選擇外賣食物在酒店「宅度假」（Staycation）。另方面，有巿民為免在外易受感染，只購買盆菜在家與伴侶慶祝，安心過節。有情侶則選擇改吃午餐，在日間慶祝完畢後就安心回家「煲電話粥」。

有餐飲業界人士指出，情人節向來是購買鮮花的旺季，有花店負責人表示，受疫情影響，市民購買鮮花意欲不如以往，加上「情人節撞初三」，送往辦公室的預訂單減少，花店生意較往年下跌約四成。

14日大年初三恰逢西方情人節，銅鑼灣街頭春意盎然，一對對情侶手捧鮮花共度新春假期...
14日大年初三恰逢西方情人節，銅鑼灣街頭春意盎然，一對對情侶手捧鮮花共度新春假期和情人節。（中新社）
14日是香港農曆新年第一個賽馬日，當天沙田馬場共上演11場賽事。全日投注額高達1...
14日是香港農曆新年第一個賽馬日，當天沙田馬場共上演11場賽事。全日投注額高達18.43億港元，按年升兩成半，創農曆新年賽馬日的新高。（中新社）

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