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香港3級古蹟 芝大建校舍誤拆牆 校方豎牌解說又刪除

香港新聞組／香港15日電
芝加哥大學布思商學院將前域多利道扣押中心部分建築物改建為校舍，涉事2號銀禧砲台位於新建築物下方（左前圓形建築）。（取材自香港賽馬會芝加哥大學文物庭院及展示中心網頁）
芝加哥大學布思商學院將前域多利道扣押中心部分建築物改建為校舍，涉事2號銀禧砲台位於新建築物下方（左前圓形建築）。（取材自香港賽馬會芝加哥大學文物庭院及展示中心網頁）

香港民間環保組織長春社發現三級歷史建築、俗稱「白屋」的前域多利道扣押中心，在改建為芝加哥大學香港校舍期間，誤拆卸「2號銀禧砲台」一幅弧形外牆，事後校方在砲台旁邊豎立解說牌交代事件始末，惟相關內容本月初被發現遭刪除，長春社要求校方交代原因，校方深感抱歉，稱已即時還原解說牌的內容，確保日後不再犯。

明報報導，芝加哥大學布思商學院（Chicago Booth）2013年獲港府批准，將前域多利道扣押中心部分建築物改建為校舍，該校舍已於2018年起運作。長春社高級公共事務經理李少文表示，校方在2號銀禧砲台旁邊豎立解說牌，除介紹砲台歷史，亦提及弧形外牆被拆的始末：「在2013-2015年間進行的初步勘察，認為砲台弧形外牆屬後加的建築物的一部分，因而在大學施工期間將此外牆拆掉。但其後在詮釋及策展團隊進一步研究時，發現被拆去的弧形外牆原屬2號砲位不可分割的一部分，是認識過去防衛歷史的重要原（元）素，大學於是保留了弧形外牆的痕跡作詮釋用途。」

•被質疑掩飾真相

據報導，月初李少文到2號砲台，發現該段文字被刪去。李少文稱，該解說牌其他內容沒有變動，只刪去拆牆一段文字，質疑校方企圖掩飾真相。李少文又稱，弧形外牆是砲台的一部分，不明白古蹟辦當年為何批准拆卸，「看不到拆卸外牆有什麼實際作用」。港大建築學院房地產及建設系助理教授余家聲表示，2號砲台的弧形外牆本身是砲台的一部分，於1950年代被皇家工兵改建成宿舍的其中一幢牆，對該幅牆被拆感可惜。

報導稱，芝加哥大學發言人表示，去年2月起，由於疫情而暫停對外開放，校方趁此機會保養和更新文物展示設施，包括更新開始褪色的2號砲台解說牌，其間發現2號砲台的解說牌「未能清晰顯示其在砲台遺址所展示的痕跡的位置，引起不少訪客有所混淆」，「在未經仔細考量及討論下，決定先將該段文字移除」，大學團隊已察覺做法不適合，已即時還原原有的解說牌內容。

報導指出，至於2號砲台外牆在校園施工期間被拆，芝大發言人稱，在項目初期階段，認為拆去弧形外牆會有助還原砲台原來布局，惟後來進一步研究發現外牆為砲台一部分，考慮到即使重建亦不能還原其原來面貌，最終決定保留外牆連接地下的痕跡，作為展示用途。

銀禧炮台位於摩星嶺西面山腳海旁，原裝置6吋口徑大砲，與位處山上的摩星嶺炮台（圖）...
銀禧炮台位於摩星嶺西面山腳海旁，原裝置6吋口徑大砲，與位處山上的摩星嶺炮台（圖）的9.2吋口徑大砲相互補足。（取材自香港賽馬會芝加哥大學文物庭院及展示中心網頁）
位於原域多利道扣押中心（現芝加哥大學香港校園）內的銀禧砲台遺跡。（取材自維基百科...
位於原域多利道扣押中心（現芝加哥大學香港校園）內的銀禧砲台遺跡。（取材自維基百科）

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