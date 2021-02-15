香港3級古蹟 芝大建校舍誤拆牆 校方豎牌解說又刪除
香港民間環保組織長春社發現三級歷史建築、俗稱「白屋」的前域多利道扣押中心，在改建為芝加哥大學香港校舍期間，誤拆卸「2號銀禧砲台」一幅弧形外牆，事後校方在砲台旁邊豎立解說牌交代事件始末，惟相關內容本月初被發現遭刪除，長春社要求校方交代原因，校方深感抱歉，稱已即時還原解說牌的內容，確保日後不再犯。
明報報導，芝加哥大學布思商學院（Chicago Booth）2013年獲港府批准，將前域多利道扣押中心部分建築物改建為校舍，該校舍已於2018年起運作。長春社高級公共事務經理李少文表示，校方在2號銀禧砲台旁邊豎立解說牌，除介紹砲台歷史，亦提及弧形外牆被拆的始末：「在2013-2015年間進行的初步勘察，認為砲台弧形外牆屬後加的建築物的一部分，因而在大學施工期間將此外牆拆掉。但其後在詮釋及策展團隊進一步研究時，發現被拆去的弧形外牆原屬2號砲位不可分割的一部分，是認識過去防衛歷史的重要原（元）素，大學於是保留了弧形外牆的痕跡作詮釋用途。」
•被質疑掩飾真相
據報導，月初李少文到2號砲台，發現該段文字被刪去。李少文稱，該解說牌其他內容沒有變動，只刪去拆牆一段文字，質疑校方企圖掩飾真相。李少文又稱，弧形外牆是砲台的一部分，不明白古蹟辦當年為何批准拆卸，「看不到拆卸外牆有什麼實際作用」。港大建築學院房地產及建設系助理教授余家聲表示，2號砲台的弧形外牆本身是砲台的一部分，於1950年代被皇家工兵改建成宿舍的其中一幢牆，對該幅牆被拆感可惜。
報導稱，芝加哥大學發言人表示，去年2月起，由於疫情而暫停對外開放，校方趁此機會保養和更新文物展示設施，包括更新開始褪色的2號砲台解說牌，其間發現2號砲台的解說牌「未能清晰顯示其在砲台遺址所展示的痕跡的位置，引起不少訪客有所混淆」，「在未經仔細考量及討論下，決定先將該段文字移除」，大學團隊已察覺做法不適合，已即時還原原有的解說牌內容。
報導指出，至於2號砲台外牆在校園施工期間被拆，芝大發言人稱，在項目初期階段，認為拆去弧形外牆會有助還原砲台原來布局，惟後來進一步研究發現外牆為砲台一部分，考慮到即使重建亦不能還原其原來面貌，最終決定保留外牆連接地下的痕跡，作為展示用途。
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