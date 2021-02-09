香港疫廈2同窗確診 累130師生隔離

香港鰂魚涌惠利大廈(右邊建築物），8日新增3宗初步確診個案。港大微生物學系講座教授袁國勇認為大廈有垂直傳播風險，大廈04室單位居民須撤離。（中通社）

香港 昨日新增28宗本土確診個案，有6宗源頭不明。前晚被圍封的鰂魚涌惠利大廈發現3宗初步確診個案，專家認為大廈有垂直傳播，全幢04室單位住戶須撤離。大廈有兩名染疫者是筲箕灣官立中學中六學生，傳染期曾回校參加考試，同場的130名學生、老師及清潔工須隔離檢疫，不能留在家中過新年。該校部分師生及檢疫人士家屬則須強制檢測 。

大公報報導，惠利大廈首名確診者是1404室的18歲男子，他2月2日發病，6日確診，屬無源頭個案。他的三名家人在6日、7日陸續確診後，港府7日晚圍封大廈強檢，再找出三宗初步確診個案，分別來自1704、2104、1811B室，即大廈累計七人染疫，其中六人分別來自三個04室單位。

據報導，專家及港府人員昨日視察後發現，惠利大廈是超過50年的舊式樓宇，且有很多劏房，不少單位外牆及室內的喉管均有改動。港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇稱，1404單位有四人確診，帶病毒量高，可能因「煙囱效應」或「U形隔氣管失效」播毒。

袁國勇指出，大廈的天井完全密封，且天井位有很多垃圾，當1404室開抽氣扇時，或產生「煙囱效應」；另外有住戶表示在廚房洗完菜或經過廁所時，聞到地渠有臭味，證明地渠的U形隔氣管失效，可能會傳播病毒。袁國勇認為04室住戶有感染風險，有需要全部撤離。

惠利大廈首名確診者及昨日新增的一名初步確診者，都是筲箕灣官立中學的中六學生，曾在2月1日至4日回校，在同一個禮堂參加考試。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，兩人不太認識對方，無直接接觸，但大家都在同一禮堂考試，並分別在2月2日、3日發病。為謹慎起見，一起考試的130名學生、老師及清潔工須隔離檢疫，他們的家人及全校其他師生亦須強制檢測。

張竹君指，這是首次有大規模的學校檢疫安排，教育局 會密切監察學校考試和復課的安排，認為減少人流及分批進行學習活動會減低風險。

至於前晚同樣被圍封的長樂大廈有一宗初步陽性個案。張竹君表示，該個案屬康復患者，早前出院，並非新增確診個案。港府圍區以來累計已找出18宗個案。