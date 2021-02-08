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香港年宵花市冷清 花墟人頭湧湧

香港新聞組／香港8日電
受疫情影響，差點難產的香港花墟年宵花市（上圖）規模縮小很多，花檔攤位疏落，人流稀少。 與年宵花市一街之隔的太子花墟卻人頭湧湧（下圖），不少市民趁周日休息前往購買年花，行人路亦被市民人潮擠滿。（中通社）
受疫情影響，差點難產的香港花墟年宵花市（上圖）規模縮小很多，花檔攤位疏落，人流稀少。 與年宵花市一街之隔的太子花墟卻人頭湧湧（下圖），不少市民趁周日休息前往購買年花，行人路亦被市民人潮擠滿。（中通社）

受新冠疫情影響，差點難產的香港年宵花市規模縮小了很多，花檔攤位疏落，人流稀少，以往人聲鼎沸，市民討價還價的情境消失了，場面冷清。與年宵花市一街之隔的太子花墟卻人頭湧湧，不少市民趁周日休息前往購買年花，行人路被市民人潮擠滿。

香港01報導，年宵市場昨日第二天營業，人流較前一天略多。有市民表示，今年花卉價格普遍較往年低，質量也與往年相差不遠，但場內未見有乾貨攤位，對場地攤位安排亦相當滿意；也有攤位負責人稱政府日前年宵花市安排混亂，令他們無所適從。經營水仙攤位的梁小姐表示，在疫情之下，花市開幕前她曾擔心花市人流低，備貨比往年減少約二至三成，但因今年水仙花質量更好，來貨價一盆加價數十元，因此同期收入也比往年高，是意料之外。

而在另一買花熱門地旺角花墟，人流並未有受到疫情太大影響，花墟道依舊被買花顧客「迫爆」，更有警員維持秩序。相較食環署的年宵市場，花墟除家庭客外，亦有不少年輕人到場買花，而售賣的鮮花種類亦較年宵市場多。

•支聯會：損失20萬收入

另據明報報導，支聯會維園年宵攤位前日被封，屬32年來首次。支聯會主席李卓人昨日表示，預料損失20萬港元（約2.5萬美元）收入，對該會營運造成一定影響；原本為花市購入的年花經區議員轉贈市民，市民可即場捐款予支聯會。有前來取花的市民稱，雖然並非支聯會支持者，但認為每人都應有言論自由，「（支聯會）在這裡（維園）賣花是他們的權利，你（政府）現在是扼殺我們的權利」。

報導稱，李卓人稱除了六四集會外，年宵攤位是該會唯一籌款場合，去年年宵有約20萬元收入。他稱今年支聯會花費2萬元購入年花，攤位被封後，灣仔區議會主席楊雪盈、葵青區議員梁錦威等協助分發年花，但過去兩日捐款只能填補開支。李卓人說，原打算以年宵收入應付去年六四集會案的費用，餘款則撥至六四紀念館。

與年宵花市一街之隔的太子花墟人頭湧湧，不少市民趁周日休息前往購買年花。（中通社）
與年宵花市一街之隔的太子花墟人頭湧湧，不少市民趁周日休息前往購買年花。（中通社）
香港維園年宵花市迎來周日，眾多市民前來選購年花。有市民表示，今年的年花價格比往年...
香港維園年宵花市迎來周日，眾多市民前來選購年花。有市民表示，今年的年花價格比往年低。圖為市民抱得年花歸。（中新社）

疫情 六四 香港

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