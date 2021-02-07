香港爭奪疫苗落後？ 澳門10萬疫苗到了

首批10萬劑國藥集團生產的新型冠狀病毒滅活疫苗6日運抵澳門，相關接種工作將於下周陸續展開。 （新華社）

去年初澳門 爆發疫情至今，只有48宗確診個案，無人死亡。 澳門6日接收首批10萬劑國藥集團的滅活疫苗 ，9日由澳門衛生局局長李展潤率先接種。李展潤指出，疫苗將優先為醫護人員接種，醫護以外人員最少可保證有5萬人能接種。而第二批10萬劑復星疫苗，預計3月前運抵澳門。

大公報報導，科興疫苗獲國家藥監局批准上市，市民非常關注何時能在港接種。澳門疫苗將開打的消息傳來，立法會衞生事務委員會主席、民建聯葛珮帆認為這與澳門盡早與中央商討有關，反觀香港 政府「樣樣慢過澳門」，以致在疫苗爭奪戰節節落後。

香港家長權益會在2021年1月24日至31日發起第一階段網上問卷調查，受訪市民中99%願意接種疫苗。受訪者大部分是家長，在338個回覆的市民當中，只有3人不打算接種疫苗，其餘335名表示會接種疫苗的市民當中，全數首選國產滅活疫苗，當中57%選擇科興疫苗，42%選擇國藥疫苗。

報導指出，特區政府前日表示，衞生署已要求科興提供其向世衞提交的第三期臨床研究數據作評估之用，變相暫時「豁免」科興疫苗數據刊醫學期刊。衞生署整合資料後會在本周向疫苗顧問專家委員會提交文件審閱，但專家委員會成員之一的梁憲孫教授預計，相關會議要等到新春過後才有進展。