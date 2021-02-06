怕打針擅自離院 港確診者判囚4個月

香港 一名確診新冠肺炎 的患者去年底接受治療期間擅自離開醫院，該名患者稱，他是害怕打針才離開，香港法庭昨天判處這名患者入獄4個月。

綜合香港媒體報導，這名擅自離開醫院的患者為63歲男子，他因感染新冠肺炎而在九龍伊利沙伯醫院接受治療。卻在去年12月18日自行離開醫院，不知去向，引起民眾恐慌，港警為此發出通緝令。

警方3天後找到該名男子，並將其帶回醫院繼續接受治療。警方後依「任何人不得使他人蒙受感染的危險」罪名起訴這名男子，該名男子昨天在九龍裁判法院認罪，被判入獄半年。

法官詢問男子為何離開醫院，男子稱，「我本沒要走，突然來電說有4支針沒打，先不要離開。打肚臍位是很痛的，魯莽之下我走了。」裁判官對此直斥，「60多歲還怕打針！」

這名男子向法官求情，稱自己身體愈來愈差，也沒有工作，每月僅靠港幣5千元的政府生活補助費，希望能讓他在外面過好農曆年。

但法官裁決時指出，被告因逃避打針而逃離醫院的行為非常自私，可能會摧毀廣大市民抗疫的努力，引起新一波疫情 ，因此予以重判入獄半年。香港電台報導，法官其後基於罪行最高刑罰只為6個月，下午再開庭，將量刑起點改為6個月，考慮被告認罪，再扣減三分一刑期，改為判囚4個月。