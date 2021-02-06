學生危國安若知情不報 港教長：學校有法律責任

教育局 4日向全港學校通告，公布國安教育課程框架，涉及八大範疇，對象涵蓋初小至高中。局長楊潤雄昨日於立法會會後進一步說明，強調國安教育宜從小建立，初小開始認識香港 國安法四項罪行的名稱「絕對不會話早」，並稱若學校對違法行為知情不報，會有法律責任。

文匯報報導，教育局編制的「香港國家安全教育課程框架」，列明初小便可學習香港國安法所規範的「分裂國家罪」及「顛覆國家政權罪」等四項犯罪行為的名稱。

楊潤雄昨日解釋，國家安全和國民教育兩者互相連繫，小學可先讓學生認識自己的國民身分、國家範圍等，從而慢慢從小學至中學建立一整套國家安全的概念，因為從小學開始絕對不會太早，有助培養學生自覺負起維護國家安全的責任。

針對指引列明學校面對不同校內政治行動的應對方法，包括在嚴重或緊急情況下應立即報警。楊潤雄直言，涉及宣揚「港獨」的「光時」口號不能叫喊，其他口號則視乎背後理念及動機，但同時強調指引會以教育為先，「無人會想捉晒所有人。」

他也相信學校有足夠經驗和能力處理事件，如有學生作出明顯危害國家安全行為，而學校「明知都不做任何行動，是否等於默許呢」，有可能被視為沒盡法例下的責任，或須交由法庭判決。

報導指出，針對早前已公布的通識科改革詳情，楊潤雄表示，希望大家看到新課程的架構，是很完整及清晰地教授香港、國家和世界三個範圍的內容，「把香港的制度、香港（特區）的由來和『一國兩制』的政策很清晰地顯示出來，這對同學未來的發展非常重要。」

有傳媒引述負責研究通識改革的「重新冠名科目委員會」主席劉智鵬認為，在教育界支持的大前提下，不排除新科目可改名為「國民教育」。