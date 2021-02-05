香港教育局國安指引：學生呼口號、拉人鏈 學校可以報警

教育局向學校提供國安教育資源，包括適合小學程度的「國家安全•你我要知」有聲故事繪本，長近7分鐘的動畫片段介紹「香港國安法」訂立目的和內容，並以生活例子帶出市民行使權利和自由的同時，亦須遵守法律的義務。(視頻截圖)

教育局 昨發放指引，要求學校管理配合法例，指引建議學校，如學生在校內佩戴具政治訊息飾物，或叫口號 、拉人鏈、貼文宣等，要視情況提醒學生或違反「港區國安法 」等，如有需要或懷疑涉及違法行為，可諮詢警區的警民關係主任；如遇嚴重或緊急情况，「請即報警」，並「將涉嫌違法行為、人物和詳情作紀錄」，有需要時將相關資料交予警方跟進。

綜合港媒報導，指引列明，學校須確保壁報板、課室，甚至圖書館 藏書沒有危害國家安全內容；校方可按情況組成國家安全教育小組，制訂具體策略和應變措施，預防和處理政治或其他違法活動入侵校園及其他突發情況。

輔導教師協會主席、中學校長何玉芬說指引詳細，亦留有空間讓學校先從教育角度，處理學生訓輔問題，「不是一來就執法」。她說學校處理問題時，會先勸喻學生，力陳利弊，視乎情况再通知家長；倘學校遇緊急或嚴重情况，例如有人遭遇人身安全，才會求警協助。

教育局稱，學校要確保所有教職員均須秉持專業操守，遵守法律及社會接受的行為準則；加強防範和制止在學校進行任何違法的教學和活動，預防並處理政治或其他違法活動入侵校園。另正規學科會滲入國安教育，由小學常識、中文，至高中的中史、歷史、經濟、企會財等科目也有。

教協副會長葉建源稱，學校是教育機構，認為要先以教育原則及精神處理，「不是隨隨便便就報警」，只有在很嚴重的情况，如刑事、學校處理不到，才向外間機構求助。