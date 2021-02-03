香港深水埗突封區 染髮客染到一半狼狽受檢

深水埗17幢大廈2日晚7時起被列為「受限區域」，大批居民排隊接受檢測。（中通社）

港府2日連續第二晚突擊圍封多區強檢新冠病毒，宣布將天水圍、佐敦及深水埗等地畫出「受限區域」，有不少非居民被困，其中深水埗街頭出現多名頭包保鮮紙的染髮客，佐敦有中學生補習後一度被困區內，驗完才能離開。

明報報導，港府昨晚7時許宣布即時圍封3區，其中深水埗受限區包括基隆街239至263號、南昌街89號、大南街256至280號、北河街60至74號一帶範圍內的17幢大廈。翻查資料，該處過去14日只有大南街260號有3宗確診，全部並非不明個案，港府昨晚稱因相關大廈的污水對呈陽性，疑內有隱形患者。

據報導，昨晚約7時，深水埗有不少店舖已落閘，尚餘少數髮型屋等仍營業，數名染髮客被港府職員要求到北河街街市附近的臨時帳篷登記。有頭上包著保鮮紙、染髮染到一半的客人向警員展示前日的檢測 結果後，獲放行離開。

報導稱，四名女學生昨晚在百樂大廈補習，7時許放學時遇封區未能離開，其中一人的媽媽吳女士在封鎖線外與職員周旋。最終民政處安排四名學生先採樣，警員登記家長及學生資料後讓他們離開。

•1600人強檢0確診 200戶未應門

另據香港 電台報導，港府今早約7時完成深水埗「受限區域」強制檢測行動，截至凌晨2時，大約1600名居民接受檢測，並無發現確診個案。港府派員到訪區內約860戶，約200戶沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，當局會跟進。

另外，香港昨天新增25宗新型肺炎確診，24宗本土個案中，有4宗源頭不明，另外20多宗初步陽性個案。旺角朗豪坊5樓UNIQLO有3名員工確診，最後上班日期是上星期六，他們曾參與有11人在港島區的私人聚會，同店70多名全職及兼職員工需接受檢測。機場 三跑工程再多5宗個案、救世軍南山長者之家一名院友確診。

昨天再多一名新型肺炎患者死亡。醫管局表示，一名有長期病患的78歲男病人，今日下午5時19分，於瑪嘉烈醫院離世。該名男子居住在長沙灣海麗邨，去年11月確診。香港至今累計有184名患者離世。