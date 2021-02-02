香港特首林鄭：去年是香港回歸以來重要轉折點

香港特區行政長官林鄭月娥發表視像致辭時表示，2020年是香港回歸以來一個重要轉折點，是“一國兩制”行穩致遠的新起點。(中新社)

儘管香港 2019年受到「反送中」運動衝擊，以及受新冠肺炎蹂躪超過一年至今，香港行政長官林鄭月娥 聲稱，2020年是香港回歸以來的轉折點，是「一國兩制」行穩致遠的新起點。

林鄭月娥昨天在媒體「香港01」舉辦的2020經濟高峰論壇上以視訊致辭時，作了以上表示。

她說，過去一年多，香港社會的焦點由「抗暴」變為抗疫，目前仍然是陰霾密布，經濟大受打擊，前景似乎有點黯淡。

她說，有人可能以為她因為面對過去一年半的嚴峻挑戰，而對香港前景擔心，甚至灰心，但剛好相反，2020年是香港回歸以來一個重要轉折點，是「一國兩制」行穩致遠的新起點，原因是中國全國人民代表大會在半年間三次「出手」，從憲制層面解決香港問題。

她聲稱，這些工作為香港保持長期繁榮穩定、促進經濟發展提供了堅實基礎，其中香港國安法的實施更是香港由亂轉治的「定海神針」，而經濟發展也需要平穩安全的社會環境。

在致辭中，林鄭月娥批評美國 於2020年採取了一連串單方面舉措，包括通過香港自治法案及宣布行政指令，對北京中央及特區政府官員實施所謂「制裁」。

她說，全世界大部分經濟體目前對美國新政府都有所期待，也密切留意新政府是否會改變其外交方向，特別是對中國的政策。