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港首次圍封藍籌屋苑 強檢460人0確診

香港新聞組／香港1日電
港府圍封麗港城第五座及第七座，約460名居民接受檢測，當中沒有發現新確診個案。（中新社）
港府圍封麗港城第五座及第七座，約460名居民接受檢測，當中沒有發現新確診個案。（中新社）

香港昨天再添53例確診病例，本土44例中有17例傳播源頭不明。另外還新增20多例初步確診。香港01報導，由於疫情反覆，港府在農曆新年前都不會放寬限聚令，因為當局預計市民在假期間一定會聚會。

•增53確診 春節難放寬限聚

港府九天內第四次突擊封區進行強制檢測，昨晚七時圍封「十大藍籌屋苑」之一的麗港城第五座及第七座，是首次圍封中產藍籌屋苑強檢，今日凌晨2時完成檢測，早上7時30分解封。有大約460名居民接受檢測，當中沒有發現新確診個案

大公報報導，此次封區安排消息密不透風，不少居民晚上買外賣回家時，發現大廈已被封。有同屋苑鄰座大廈的居民坦言，擔心新冠肺炎疫情「殺到埋身」，若港府擴大封區範圍，願意配合。

麗港城是香港十大藍籌屋苑之一。港府昨晚7時發出限制與檢測宣告，即時圍封第五座及第七座，原因是在年1月18日至29日期間，兩座共錄得15宗確診，衞生防護中心早前已撤離第五座的E室居民到檢疫中心，情況令不少附近居民擔心。兩座早前已納入強檢，近1200名居民已接受檢測，但經過風險評估，認為需圍封兩廈，確認所有人接受強檢，截斷傳播鏈，消除居民疑慮。

•連爆15個案 首宗確診為女嬰

翻查資料，第五座首名患者是一歲女嬰，1月18日確診，全座累計10宗確診，一人無病徵。第七座首名患者是58歲男子，1月22日確診，全座累計五宗確診，一人無病徵，一名87歲男患者於離世後才確診，家人於他離世前後確診。兩廈分別於1月27日及29日後無新增確診，但第一座昨日有一宗確診，患者是65歲女子，1月23日發病。

現場有居民大叫「父親須用氧氣機」，他指在收到檢測通知後，一直無人員上樓協助，警方即介入協調。

•三跑增四確診　一人居廟街

昨日機場三跑地盤新增的四名男工人，均屬合約編號3303的燈號系統工程工人，部分是由檢疫中心找出。新增患者中，45歲男患者居於廟街167號，該廈曾在圍封強檢範圍內，昨日納入強檢大廈名單；其餘三人分別居住元朗與屯門。機場管理局稱，有關工人最後上班日期為1月29日。地盤累計15宗確診，包括13名工人及兩名家屬。張竹君稱，油麻地不少居民從事建築業，涉及的每個地盤都有機會爆疫。

檢測 香港 疫情

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