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「好想回家過年」 留粵港生哭訴 心繫在港家人

香港新聞組／香港11日電
香港疫情不斷反覆，造成不少在內地求學的港生今年寒假無法返家過年。圖為深圳灣口岸。(中通社)
香港疫情不斷反覆，造成不少在內地求學的港生今年寒假無法返家過年。圖為深圳灣口岸。(中通社)

香港過去一年來疫情不斷反覆，目前仍屬於中高風險地區之一。中國多個省分建議，家鄉被定義為中高風險地區的師生寒假留校，造成大批外出求學的港生無法回家。一位留在廣州的港生已經5個月沒回香港，看著空空盪盪的校園，有學生忍不住哭訴，「好想回家過年」。

大公報報導，「廣東要求各高校引導港澳台及外籍師生，留在校內或境內非高風險地區的家中過寒假、過春節。」廣東省教育廳二級巡視員邱克楠表示，全省高校在粵的香港師生將近1萬人，在粵外籍師生約7000人。

邱克楠表示，學校提供暖心服務和貼心關懷，確保學生各項生活學習服務保障到位，滿足學生就餐、洗浴、運動、快遞收發等需要，營造便利的校園生活環境；重點教學活動場所應開盡開，為師生教學、科研、學習提供服務保障。

目前在廣州一所重點大學就讀國際經濟與貿易的香港學生冼國燊，已經有5個月沒回香港。他儘管想家，但因為香港疫情仍未受控，自己也有實習和學習的計畫，還是聽從家人鼓勵，「留在廣東過節」，他有些感嘆「疫情下，我度過了離家最長的日子。」

去年12月是冼國燊20歲生日，他也只能獨自在廣州度過。「無法回家的日子，基本都是通過視頻和電話與家人溝通，生日那天，更覺得千言萬語都無法在視頻上講清楚，我第一次給媽媽寫了一封長長的信，感謝她對我的付出。」

報導指出，「因為疫情原因，我已經大半年沒回香港。最遺憾的事，是沒有見到離世姑姑的最後一面。」在穗求學的羅怡萍表示，疫情讓她經歷了不少沉重別離。「往年也試過很長一段時間沒回家，但當時沒有疫情，不會像現在那樣特別想念和擔心家人，感覺會特別無奈。」羅怡萍說，她現在習慣了每周和家人通話兩次，互相報平安。

羅怡萍理解廣東當局鼓勵學生在校內或境內非高風險地區的家中過寒假、春節的防疫安排，「畢竟病毒是不過節的」。儘管無法和家人一起團聚，但她會在手機軟件上和家人一起「搶紅包」，體驗熱鬧的氣氛。

香港疫情不斷反覆，造成不少在內地求學的港生今年寒假無法返家過年。圖為先前深圳灣口...
香港疫情不斷反覆，造成不少在內地求學的港生今年寒假無法返家過年。圖為先前深圳灣口岸準備出境的隊伍。(中通社資料照片)

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