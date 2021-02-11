求牛年能轉運 10元平價香包熱銷

商家推出琳瑯滿目的節日裝飾應節。（中通社）

籠罩在疫情 之下的新春，沒有花車巡遊，就連團年、拜年、開年等傳統活動也在限聚令下能免就免。即然無法上街感受年味，把家居布置得喜氣洋洋為新一年祈福、開運就顯得更重要。

大公報報導，觀察旺角花園街、深水埗福華街及福榮街一帶，還是有不少民眾在採買年貨。

瑜伽教練Kathy預算今年花費約1000元辦年貨，較去年減半，她主要購買蘭花、桔仔、揮春、精品飾物，要將屋裡布置成充滿節日氣氛。去年因為疫情，健身 場所被勒令停業，令她收入大減。她希望屋裡喜氣洋洋，祈求新一年轉運。

在花園街，每個15元的「身體健康」揮春、每個10元的「求福」、「求平安」香包、每個10元的牛公仔銷量甚佳。

有檔主說，每日售出超過100個「求福」香包，太貴的商品沒人買，反而是「十幾廿蚊嘅平貨」銷路最好。尤其是香包祈福，「祈求自己同香港新一年平平安安；其次係買身體健康揮春，希望唔好感染病毒，疫症快啲過去。」

雖然街上辦年貨的人潮不少，但在福榮街賣揮春等賀年精品的何生說，疫情與經濟差的雙重夾擊下，曾經試過全日營業額只得500元，減去貨錢、租金 等成本，連薪金也賺不到。

也有檔主表示，今年糖果銷情十分差，相信因為限聚令下，政府呼籲市民減少聚會，買賀年糖果款客的意慾也受影響。