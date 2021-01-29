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中聯辦傳大換班規模罕見 宣傳文體部長離職 副部長扶正

香港新聞組／香港29日電
香港中聯辦傳出大換班，規模為歷來罕見。(中通社資料照片)
香港中聯辦傳出大換班，規模為歷來罕見。(中通社資料照片)

據港媒報導，因應香港局勢變化，北京中央駐香港聯絡辦公室正進行大換班，其規模為歷來罕見。

中央社引述香港01報導，知情人士指出，中聯辦近月傳出人事變動消息，包括宣傳文體部部長李海堂已離職，副部長鄭琳「坐正」。

據說，鄭琳去年11月從政法委「空降」出任文體部副部長。

報導表示，中聯辦的人手編制約為480人，這次人員「換班潮」涉及一半編制，即約240個崗位，規模罕見。

知情人士說，這次換班並非「炒人（解雇），而是希望「新人事」、「新作風」，以全新方法處理香港問題；接任的人選許多都與香港並無交集，可以更客觀、更科學地分析香港問題。

據說，這次接任的人比較年輕，來自「五湖四海」，目的是以全新角度和方法探討並解決香港錯綜複雜的各種政治和經濟民生問題。

報導透露，這次換班不單涉及基層崗位，也觸及部級管理層；中聯辦主任駱惠寧轄下有六名副主任及一名秘書長，下轄多個機構，包括辦公廳、信息諮詢室、信息中心、社會工作部、港島工作部、九龍工作部、新界工作部等。

知情人士說，這次調動涉及決策層，日後工作「本質」也不同，不會再是「簡單地做宣傳、食飯剪綵」，而是有更嚴格的工作要求和紀律，「甚至出外見人也要寫報告」。

此外，中聯辦的工作將不止於政治層面，將投入更多資源和人力探討如何改善香港的經濟、民生工作。

報導引述知情人士說，新人會用更科學、更客觀的方法來看待香港問題，以配合香港新形勢，又指這次人事變動也許是北京中央對香港方針進入新的改革階段，但「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的總原則不會改變。

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