香港中大開學日衝突 學生會臨時行政主席等3人被捕

一名穿紅衣的男子（右二），被警員從善衡書院的利國偉堂內押走離開，據知該人為區倬僖。（中大校園電台直播畫面截圖）

香港 中文大學11日開學日當天，有黑衣人不出示學生證強闖校園，推倒欄杆並向保安員潑撒白色粉末後被捕。警方昨晚再度派探員到中大搜證，分別到善衡利國偉宿舍、和聲書院宿舍及伍宜孫書院宿舍搜證，歷時約一小時，檢走證物。消息指，警方再拘捕三人，包括中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖。

大公報報導，昨晚約8時45分，探員抵達和聲書院宿舍，在社監陪同下進入一間房內搜證，消息指，探員在房內帶走一袋A4大小的證物。

早前被捕的20歲男子曹×熙，涉嫌「公眾地方行為不檢」及「襲擊」。曹於2018年入讀中大歷史系，現為三年級學生，去年擔任「和聲學生會」新生輔導營籌委會委員。

另據明報報導，11日為中大新學期開課日，約8名黑衣人於大學站外呼籲學生入校園時不必出示學生證，其後推跌鐵欄及向追截保安撒白色粉末，警方早前拘捕一名中大生涉嫌公眾地方行為不檢及普通襲擊。警方昨再拘捕3名中大生，包括中大學生會前會長、學生會臨時行政委員會主席區倬僖，他被押返學生宿舍蒐證。

報導引述警方稱，新界南總區重案組昨晚在沙田、荃灣及上水拘捕3名19至22歲本地男子，涉嫌非法集結及襲擊他人意圖導致不作出某些作為。據了解，3人均為中大生。中大昨晚發新聞稿稱，警方昨晚帶同搜查令入校園蒐證，大學相關代表已即時徵詢法律意見並向警方了解，得悉有中大學生被捕。因案件正調查，校方不評論個別個案。

報導指出，中大學生會臨時行政委員會昨發聲明證實主席區倬僖被捕。該會對警方拘捕中大生及入校園蒐證表示遺憾，並譴責校方拒處理校園保安問題，一再報警拘捕學生。

據中大校園電台及伍宜孫書院學生會臉書 直播片段，警方派員到善衡書院、和聲書院及伍宜孫書院的學生宿舍蒐證，一度進入宿舍房。其中區倬僖在利國偉堂被帶走，雙手反綁。