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強檢後仍爆疫 香港「藍籌屋苑」麗港城已10宗確診

香港新聞組／香港26日電
香港藍田麗港城第5座居民，22日到附近流動採樣站參加新冠病毒檢測。（中新社）
香港藍田麗港城第5座居民，22日到附近流動採樣站參加新冠病毒檢測。（中新社）

香港疫情由舊區劏房跨區蔓延到藍籌屋苑。十大屋苑之一的九龍藍田麗港城5座E室單位再多一名住戶初步確診，該大廈至今有10宗確診個案，上周被納入強制檢測範圍。港府專家顧問袁國勇昨日到場巡察後，懷疑是住油麻地新填地街的確診保安員將病毒帶入，加上大廈天井深，病毒透過煙囪效應使E單位出現垂直傳播。

所謂「藍籌屋苑」就是在樓市占一席之地，交投和呎價穩定的屋苑。香港地產業揀選港九新界十個此等優質屋苑，稱作「十大屋苑」。

文匯報報導，麗港城10宗確診個案包括16E有4人、15E有1人、17E有1人、19F有1人及26D有3人先後確診。袁國勇昨日罕有地「全副武裝」，與衞生防護中心總監黃加慶到場視察。袁國勇指，感染源頭可能是大廈早前有兩名分別是早更及夜更保安員確診，當中一人更居住在爆疫的新填地街，疑兩人共用環境散播病毒；另一個可能性是最先中招的16E單位，他們在9日曾舉行家庭聚會，其後1名訪客確診，整個單位的4名住客全部確診。

而16E樓上及樓下兩個E單位各有一人確診，袁國勇巡察後表示未發現渠管有明顯問題，但大廈天井深，懷疑病毒透過煙囪效應出現垂直傳播，在渠管內或天井位置向上向下傳播。他又提到，10宗確診個案中有4宗是外傭，他們經常在廚房工作、負責清潔等家務，可能因此增加他們的感染風險。

•料全幢4成居民未強檢

大公報報導，港府早於21日宣布將麗港城五座納入強制檢測大廈名單，曾在上址逗留逾兩小時的人士，須於24日或之前接受強檢。但只有463人完成檢測，大廈應有約680名居民，推算沒參與的居民可能高達三至四成。

另據香港電台報導，「深水埗指定區域」有18幢大廈被納入強制檢測公告，當中16幢大廈的污水樣本持續呈陽性。位於「指定區域」外，要接受強制檢測的大廈，有北角錦屏街東發大廈C座。另外，由於油尖旺碧街15-27A經強制檢測發現多宗個案，潛伏期有機會較長，而深水埗南昌街141-145號南方樓的污水樣本持續呈陽性，因此要做第二次檢測。

「十大藍籌屋苑」之一的九龍藍田麗港城5座有10宗確診個案，被納入強制檢測範圍。（...
「十大藍籌屋苑」之一的九龍藍田麗港城5座有10宗確診個案，被納入強制檢測範圍。（中新社）

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