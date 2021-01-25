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香港新增76確診 油尖旺、深水埗29宗

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港昨日再新增76宗確診個案，72宗屬本土感染，而油尖旺及深水埗疫情仍然嚴重，昨日合共增加有29名患者，占本土個案的四成。油麻地佐敦指定檢測區域內的金威廣場，早前有多個C單位有確診個案，懷疑出現垂直傳播，衛生防護中心採集27個環境樣本，結果發現當中8個樣本呈陽性反應；而深水埗指定檢測區域亦多一棟大廈需要強制檢測，兩棟其他區域的大廈亦須強檢。

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情簡報會上公布，香港新增的76宗確診個案中，有4宗為輸入個案，患者均為印尼到港的外傭，當中3人於10日到港，第12天的樣本呈陽性。至於72宗本土個案，當中27宗屬源頭不明病例，另外昨日新增近60宗初步陽性個案。

油尖旺及深水埗疫情仍然持續嚴峻，合共29宗個案，占本地個案的40.3%，其中有23名患者居於油尖旺區，11人屬指定檢測區域內的居民；6名患者則居於深水埗區，當中4人亦來自指定檢測區域，並居於強檢大廈內。

•金威廣場27環境樣本 8陽性

另外，佐敦白加士街金威廣場早前有4個C單位出現確診，懷疑出現垂直傳播，全座大廈C室居民已撤離檢疫。張竹君昨日指出，衛生防護中心早前在金威廣場採集27個環境樣本，結果發現當中8個樣本檢測對病毒呈陽性反應，採樣位置包括抽氣扇、洗手盆、地下去水位以及門框等。

深水埗指定檢測區域則多一棟大廈需要強制檢測，為南昌街84號，張竹君表示其中一個單位有一名確診者；觀塘安達邨智達樓及太古城寧安閣亦須強檢，兩大廈分別有兩個單位有人確診，均屬不同樓層及坐向。至於早前已接受過強檢的葵涌石蔭邨仁石樓居民，則須進行第二次檢測。

再有醫管局職員染疫，新界東醫院聯網設施管理部一名文員初步確診，其本身居於強制檢測大廈，而他於沙田醫院上班，21日最後上班，22日出現發燒及腹瀉徵狀。

檢測 疫情 香港

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