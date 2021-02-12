今年IPO額估4000億港元 香港盼重奪全球第一寶座

香港牛年股市，預料IPO將繼續受惠中概股回流。（中通社資料照片）

去年香港 IPO豐收，集資近4000億港元(約516億美元)全球第二。展望今年，綜合多間機構預計顯示，初步預計2021年香港IPO額約4000億元，向重奪IPO全球第一寶座邁進。花旗銀行投資 策略及環球財富策畫部主管黃栢寧表示，紐交所決定將中移動、中聯通及中電信除牌，在中美關係前景難料的情況下，或會有更多中資企業回流香港作第二上市，令更多資金流入香港，對港股或能利好。

香港文匯報報導，2020年新冠疫情 衝擊香港經濟，股市也一度急挫，猶幸對整體新股市場影響不大，即便失落了螞蟻集團這隻巨無霸新股，但在京東以及由它分拆出來的京東健康等大型新股撐場下，2020年香港IPO額仍接近4000億元，較2019年增加約26%，在全球排第二位。

展望2021年，業界預料新經濟股與中概股繼續成為「IPO造王者」的催化劑。畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢認為，中概股二次上市趨勢，將繼續有利於香港金融行業和資本市場的整體發展，而隨著企業逐漸適應新常態以及2021年新冠疫苗推出，全球經濟和資本市場來年很可能重拾升軌。他料，2021年港交所集資的主要推動力之一，將來自未有營運收入的新生物科技公司。

該行預期，儘管目前全球不明朗的因素預期會延續至2021年，但對2021年香港和內地IPO市場仍持樂觀態度，預料2021年港交所IPO總集資額將達到3500億至4000億元，可穩坐全球前三寶座，料將完成約130至150宗新股上市，潛在返港第二上市的中概股數目介乎50至60隻。

另一家會計師樓，德勤預期香港新股市場在2021年將更加強勁，集資額極可能突破2010年約4500億元的最高紀錄。

羅兵咸永道最樂觀，預期有望刷新IPO集資額紀錄，並重奪IPO全球第一寶座，全年總集資額可達4200億至4600億元，掛牌新股約160隻。

不過，亦有機構對2021年香港IPO市場的看法較保守。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，全球新冠疫情帶來的負面因素還未消退等，或對市場產生不利影響，因此該行預計2021年香港新股集資額約3,500億元，比去年下跌約10%。