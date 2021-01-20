港財爺：下半年有望復甦 大灣區加強香港門戶地位

港府財政司司長陳茂波預計，2021年上半年香港仍面對較大挑戰，下半年則可望呈現較強的復甦動力，預料全年經濟恢復正增長。（中通社）

港府財政司司長陳茂波19日在香港 第14屆亞洲金融論壇發表視訊致辭時表示，雖然今年上半年香港經濟仍受疫情牽制，但相信下半年有望復甦；並認為粵港澳大灣區 融合帶來機遇，將加強香港的門戶地位。

中新社報導，陳茂波當日在致辭中表示，對香港前景樂觀，基於香港獨特的一國兩制制度，國際領先的金融體系，先進的服務業，以及信息、人才、貨物、資本的自由流通等不變優勢。他指出，香港是架在中國大陸和世界之間的橋梁，是投資 和營商的首選之地。

陳茂波表示，粵港澳大灣區融合帶來的機會將對香港的金融服務業帶來多方面益處。大灣區「跨境理財通」業務，允許大灣區7200萬居民購買區內銀行提供的理財產品，將促進產品的多樣化和居民個人跨境投資選擇，極大拓寬了香港金融服務的潛在市場。高漲的跨境理財通資金將反過來鞏固香港作為國際首要離岸人民幣業務中心的地位。

陳茂波說，香港上市制度的改革非常成功。2018年港股允許同股不同權架構的公司、尚未盈利的生物科技公司、和二次上市企業來港掛牌，香港現在已經成為世界上第二大生物科技公司的集資中心。

他表示，香港和大陸的資本市場緊密相連，互聯互通制度不斷拓寬，讓海外和大陸的投資者在港股和大陸市場的投資更加方便，公司的流動性也相應增強。

陳茂波指出，未來會推動香港成為亞洲重要的基金管理中心，吸引更多海外基金在香港落戶。香港正計劃為私募基金提供稅務寬免政策，以鼓勵更多海外基金來到香港。

他指出，香港去年5月港交所和MSCI公司簽署協議，推出MSCI亞洲及新興市場指數的期貨及期權產品，這種合作關係會加強香港作為首選風險管理中心的地位。