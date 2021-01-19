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香港海洋公園重生 將轉型多元度假勝地

香港新聞組／香港19日電
港政府18日公布海洋公園擬議未來路向，將轉型成為一個全新度假勝地和休閒區。（中新社）
港政府18日公布海洋公園擬議未來路向，將轉型成為一個全新度假勝地和休閒區。（中新社）

一度瀕臨財困的海洋公園昨日公布「重生方案」，建議將山下園區打造為零售／餐飲／消閒區，免費開放予公眾入場，山上園區則按景點收費，部分設施外判予私人承辦商，老化機動遊戲如越礦飛車、滑浪飛船等將被淘汰，一直伴隨幾代港人成長的海豚表演亦會取消。海洋公園主席劉鳴煒形容，公園將不再是主題公園，冀發展成為多元化度假勝地，達至自負盈虧。

文匯報報導，劉鳴煒形容，公園將不再是一個主題公園，未來發展以保育和教育為基石，打造全港最大及最好的大自然教室，陪伴下一代成長。方案另一重點包括創建一個全新免費入場的消閒區，提供獨特及多元化的餐飲、娛樂及遊樂體驗，配合於今年8月至9月開幕的水上樂園及兩個快將興建的碼頭，為公園帶來全新面貌及體驗。

•推不同套票 市民選擇多

他對公園未來的新營運模式有信心，因按景點以電子手帶或QR code逐樣收費，可增加彈性，如青少年愛機動遊戲，家庭成員愛看動物，可推出不同套票，讓市民有更多選擇，加上不少機動遊戲的壽命已到盡頭，以往在中環海濱舉行的嘉年華亦是以短暫形式舉行，甚受市民歡迎，引入第三方營運者可帶來新的娛樂消閒元素。

•海豚表演將取消

有消息指，山上園區有7個機動遊戲設施包括「摩天巨輪」、「瘋狂過山車」、「極速之旅」跳樓機、「飛天鞦韆」等因機件殘舊，將於兩、三年內退役，受愛護動物團體非議的海洋劇場海豚表演亦會取消，屆時劇場將改為多用途表演場地，估計可容納3000人。至於較新落成、位於「動感天地」、「熱帶雨林天地」及「冰極天地」的機動遊戲設施則會保留，並由公園自行營運。

•林鄭：經濟或衰退6.1% 

另據香港電台報導，特首18日在網路舉辦的亞洲金融論壇開幕致辭指出，新冠肺炎疫情令去年全球經濟增長下降約4.4%，香港全年經濟亦預計衰退6.1%，但她相信，如果新上市的疫苗有效，今年下半年經濟便會復甦。

香港海洋公園山上園區將建嶄新的歷險主題區，淘汰部分老化機動遊戲設施，即越礦飛車和...
香港海洋公園山上園區將建嶄新的歷險主題區，淘汰部分老化機動遊戲設施，即越礦飛車和滑浪飛船，騰出空間興建一個嶄新的歷險主題區。圖為將被淘汰的越礦飛車。（中新社）

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