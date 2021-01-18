港1成酒吧結業 再不鬆綁 3000食肆不妙

香港餐飲業協會透露，若歲晚未放寬措施，約3000間食肆瀕臨結業，至少涉及3萬員工。（中通社）

酒吧在第四波疫情 下停業已一個半月，餐飲業限制亦未放寬。餐飲業協會透露，若歲晚未放寬措施，約3000間食肆瀕臨結業，至少涉及3萬員工。

明報報導，香港 酒吧業協會副主席錢雋永昨表示，過去3個月有1成、約140間酒吧結業，4000至5000名員工失業，若歲晚仍未能復業，恐怕再多一至兩成酒吧結業，希望港府批准酒吧有限制下復業。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，錢雋永說業界「被逼到埋牆角」，酒吧停業難向員工支薪，部分小型酒吧因資金周轉問題結業，預料將爆發結業潮。他續說，若酒吧在農曆新年仍要停業，預計再多一至兩成酒吧結業，屆時再多約5000人失業。他透露部分業界願意勸顧客安裝「安心出行」，並要求顧客掃碼後才可內進，亦可限制營業時間，以換取港府批准酒吧復業。

報導指出，餐飲業界同樣受重挫，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，最近不多食肆結業，但多了餐廳晚市關門，顯示外賣蝕本。他稱現有3000間食肆瀕臨結業，尚待港府發放第四輪抗疫基金，但若失去農曆新年生意，該些食肆結業可能高，粗略估計至少3萬名員工失業。

報導稱，黃家和續說，以往農曆新年是旺季，春茗、團拜、團年飯等活動多不勝數，整個業界在新春月份生意額高達100億元（港幣，下同，約12.89億美元 ），若歲晚未放寬限制措施，預計生意重挫七成，將在3月見到會否出現結業潮。

•過年無年味 海味街冷清

另據文匯報報導，距離農曆新年尚餘近一個月，過往新春前例必逼爆的上環海味街，今年在新冠肺炎疫情的陰霾下，全街十分冷清，部分海味商舖更選擇落閘停業，節省燈油火蠟的開支；人流大不如前的情況下，有海味店割價平售貨品，昔日每斤800元的元貝，現時400元至500元有交易，不少商戶表示：「要錢不要貨！」更有海味店打算做完是次年貨期後宣布結業。