香港編年史網站被封 業者：按國安法要求

記錄香港「反送中」運動資訊的網站「香港編年史」因違反香港國安法，遭網路供應商香港寬頻封鎖。（取材自香港編年史網頁）

香港 警方國家安全處首次引用「港區國安法 」封鎖當地一個名叫「香港編年史」的網站。該網記錄大量警務人員及建制派的個人資料，以及有關香港反送中運動的訊息。

港媒明報引述警方消息人士，指出香港警方封鎖當地一家網站，並首次援引港區國安法。但未交代網站哪些內容違反國安法，或是否透過網路供應商封鎖。

前天有用戶無法流覽該網站，網站編輯質疑官方封鎖網站。港警發言人對此表示，不評論個別案例，但表示據港區國安法第43條及實施細則附表四，警方可要求服務商對發布在電子平台上相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能導致危害國家安全罪行發生的電子資訊作出禁制行動。

「香港編年史」主編及管理人陳妍茵12日發聲明，稱接連收到身處香港的使用者報告，使用部分香港網路供應商的服務時，無法連線至該網站。

涉參與封鎖網站的網路供應商包括數碼通、中移動、香港寬頻及香港電訊。香港電訊表示沒有評論，數碼通、中移動沒未回覆媒體詢問。

另據香港01報導，香港寬頻昨日回應承認，已按照國安法要求停止連線至有關網站，相關網站連線13日下午起停止。

消息人士指出，當局是考慮到該網站的「成立用意」，將官員和警察 及其家人「起底」，是用網路力量「施壓」、「有恐怖傾向」，「意圖威嚇」執法人員不敢履職，故才作出封網的決定。

至於如將涉事內容移除，網站可否「重見天日」，消息指，由於封鎖網站是由保安局局長按「國安法」授予的權力，不涉法庭程序，有關網站會被「永久封鎖」。

網頁「香港編年史」上周起無法透過一般途徑進入網站，該網頁發聲明指，相信香港至少四間網路供應商主動封鎖，包括數碼通、中移動香港、香港寬頻、香港電訊，並質疑或涉及政府部門要求。

有消息指，這次封網屬「行政命令」，尚未展開刑事調查。該網頁載有多名政府官員包括律政司司長鄭若驊的電話號碼及住址，另有多名警務人員及建制派人士的個人資料、「黑警濫權實錄」等。