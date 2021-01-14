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太冷！香港多區結霜 2天10大廈凍爆磚

香港新聞組／香港14日電
馬鞍山欣安邨大廈走廊地磚爆裂。（取材自馬鞍山之友1.0臉書）
馬鞍山欣安邨大廈走廊地磚爆裂。（取材自馬鞍山之友1.0臉書）

香港天文台指，寒冷的冬季季候風正影響華南。昨早香港市區氣溫曾降至10℃左右，而打鼓嶺錄得最低氣溫-0.9℃，是該站有紀錄以來的最低氣溫，連沙田都出現結霜，早上8時僅有3.4℃。此外新界大範圍結霜令農民損失慘重 ，近日乾冷亦致部分住宅出現「爆瓷磚」情況。

明報報導，天文台昨午4時30分發出霜凍警告，7日發出的寒冷天氣警告至昨已生效逾150小時。天文台科學主任陳維洵表示，天文台預料今日大致天晴乾燥，早上寒冷，市區氣溫最低12℃，新界再低幾度，若氣象條件適合，例如雲量少、吹微風等，仍有可能出現霜凍情況，天文台預測未來兩三天氣溫回升，周日起再度轉冷。

另據香港01報導，一連兩天多區有住宅走廊凍爆磚！繼12日馬鞍山屋邨三棟大廈走廊地爆裂，13日再揭馬鞍山富寶花園七幢大廈的走廊爆磚，當中有牆身幾乎整幅牆磚爆開，瓷磚碎片散落一地，有的更跌在單位的大門前，中空的瓷磚也搖搖欲墜，居民人心惶惶。沙田區區議員曾素麗指，近日接獲多名居民反映情況，目前屋苑法團已安排緊急維修。曾估計，上述情況與天氣急劇轉冷有關。

•杏花邨近60幅牆爆磚

另外香港多區出現走廊爆磚情況，包括天水圍嘉湖山莊及柴灣杏花邨的住宅單位走廊有磚爆裂，碎片散落一地，不少碎片更阻礙居民出入。東區區議員黃宜指，近日都有接獲多名杏花邨的街坊反映情況，她指42座有3幅塌下，整條邨有50至60幅牆需要修理。

報導稱，資深專業驗樓師詹濟南指，氣溫急降時很容易出現空心地磚爆裂情況，是香港常見的情況。

另據香港經濟日報報導，寒流襲港，冷得各家各戶的地磚凍到「迫爆」，有網民甚至一晚連爆8塊地磚，大感疑惑。也有網民於臉書群組「馬鞍山之友1.0」發帖分享，指在家中食飯時，突然聽到走廊外面傳出「霹靂啪啦」的聲響，出門竟看見走廊的地磚疑似凍到「迫爆」，多塊地磚爆裂及拱起，更有幾塊地磚已移位。

另有網民指，之前家中曾有地磚「拱起」，過一段時間後便恢復原狀，「一路用咗好幾年都無事」。

有網民家中一晚爆八塊地磚。（取材自家居裝修分享谷臉書）
有網民家中一晚爆八塊地磚。（取材自家居裝修分享谷臉書）
網民家中多塊地磚爆裂。（取材自家居裝修分享谷臉書）
網民家中多塊地磚爆裂。（取材自家居裝修分享谷臉書）

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