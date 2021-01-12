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3大美資行下架在港500產品 北水急補港股 受制裁中資股彈升

香港新聞組／香港12日電
受美國政府制裁的中資股，雖然日後不能再獲盈富基金的被動式資金買入，不過11日股價在北水支持下反彈，中移動11日淨流入56.26億元，股價升5.78%，為表現最佳藍籌。（中通社） 
受美國政府制裁的中資股，雖然日後不能再獲盈富基金的被動式資金買入，不過11日股價在北水支持下反彈，中移動11日淨流入56.26億元，股價升5.78%，為表現最佳藍籌。（中通社） 

美國禁止國人投資華盛頓認為與中國軍方有關係的公司之後，三大投資銀行高盛集團、摩根史坦利（大摩）、摩根大通集團（小摩）的業務部門將下架500個在香港上市的結構性產品。不過，北水（內地資金）昨日持續大舉流入受制裁的中資股，恆指成份股中3支中資股股價反彈，中移動收市升近6%。

高盛集團、摩根史坦利、摩根大通集團在昨晚遞交給香港證券交易所的文件中表示，這些產品和中國移動、中國電信和中國聯通等中國電信公司，以及恆生指數等股價指數有關係。

美國財政部外國資產管制辦公室上周釐清去年11月總統川普發布的命令，也就是禁止美國人投資美國認為和中國軍方有關係的中企。

香港交易及結算所有限公司在聲明中指出，「正和相關發行人密切合作確保有序的下架，並加速發行人安排的買回事宜」。共有15家公司在香港上市超過1萬2000個結構性產品。

•中移動、聯通11日大漲近6%

香港目前有15隻強積金追蹤恆生指數，當中有七家強積金供應商選用盈富基金用來追蹤港股，明報報導，盈富基金昨日公布，美資基金經理人道富環球受美國政府行政命令影響，昨起不再對受制裁股份進行新投資，日後不能以「全面複製」方式追蹤恆指，預期將會加劇追蹤誤差，基金回報可能與恆指迥然不同。不過，當年作為盈富發起人的金管局則指事件對追蹤恆指影響輕微，對外匯基金投資更無任何實質影響。

盈富基金昨收市後公布的新增股份，已沒有中移動和聯通，不過仍新增了4.57萬股中海油。盈富昨日一度下跌，微升0.36%，成交量為1.82億股，高於過去12個月平均的1.03億股。

日後不能再獲盈富基金的被動式資金買入，不過昨日股價繼續在北水支持下反彈，受制裁的中移動昨日股價升5.78%，聯通股價升5.67%，為表現最佳兩支藍籌。紐約期油昨日回吐0.8%，不過中海油仍逆市上升0.56%，北水昨日淨流入18.95億元（港幣，下同，約2.44億美元）。而不是恆指成份股的中電信也上升1.5%，

另據文匯報，昨日南向交易的港股通成交達689億元，淨買入194.86億元，同創新高。分析認為，中資電訊股的負面消息已被市場消化，基本業務運作不受美國行政禁令影響。香港恆生指數11日小漲0.11%，國企指數漲幅0.95%。

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