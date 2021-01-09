港增45例 官員坦言疫情未受控

香港8日新增45宗新冠肺炎確診病例，42宗屬本地感染。圖為寶石戲院大廈A座居民參加強制檢測。(中新社)

香港 昨天新增45例新冠確診，增幅反彈，且超過半數本土病例源頭不明。衛生官員坦言，這顯示疫情 反覆並未受控，社區有隱性傳播。

官方香港電台報導，截至8日凌晨，香港新增45例確診，42例屬本土病例，當中超過半數、有22例未找到源頭；一採陽性個案則有40多例。據官方統計，香港累計確診達9153例。

報導引述香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在疫情記者會上表示，新增確診數字較多，顯示疫情反覆，並未受控，她對此感到擔心。

張竹君指出，去年年底及今年年初不少民眾上街活動，相信疫情反映出社區存有隱性傳播。她又說，雖然有些源頭不明個案，未必人人都參加過聚會，但始終有隱性傳播，如果街上人多，疫情傳播就會較多。

據報導，先前傳出社區感染的彩雲邨豐澤樓昨天再新增3例病毒核酸一採陽性個案，來自同一個家庭。他們之前感到有些不適，前天接受強制檢測，之後證實感染。

護士移民 潮？過半考慮移民

另據香港01報導，香港近年發生不同大小的社會事件，加上新冠病毒的衝擊，移民海外成為護士行業間的熱門話題。

香港護士協會於2020年11月16日至11月30日間展開了「香港護士移民意向問卷調查」，收集了684份問卷，結果顯示，有超過一半的受訪者均表示正在考慮或辦理移民手續，當中有九成受訪者以政治及社會因素為主要原因；而移民目標主要是英國(63.2%)、澳洲(52.6%)及加拿大(46.6%)。

護士協會主席源志敏形容移民的情況有如當年「97移民潮」，擔心若護士移民風氣持續，本港將有可能失去具有一定醫護經驗的同業，亦有可能導致本港公營醫療系統護士人手不足的問題進一步惡化。