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「反送中」襲擊環時記者 3人判刑最高5年半

香港新聞組／香港9日電
環球時報記者付國豪，被示威者綑綁。(路透資料照片)
環球時報記者付國豪，被示威者綑綁。(路透資料照片)

中國官媒環球時報記者付國豪2019年採訪香港反送中運動期間，被示威群眾「圍捕」，昨日法官判處三名被告參與暴動及傷人罪名成立並宣判，三人分別判處入獄4年3個月至5年半不等。

2019年8月13日付國豪在香港機場採訪反送中運動時，示威群眾以「抓鬼掃臥底」為由，「圍捕」了兩名大陸籍男子，其中一人即為付國豪。付國豪在被包圍與毆打的過程中高喊：「我支持香港警察，你們可以打我了」，引起網民輿論沸騰，一時成為輿論大熱的「全民英雄」。

該案三名被告分別是20歲的賴雲龍、23歲的畢慧芬、29歲的何家樂。畢慧芬有「占旺女村長」之稱，曾參與2016年的「旺角騷亂」，此前曾被法院判處暴動罪成而入獄。

警方前年拘捕了畢慧芬等3人，指他們在機場參與暴動、襲擊環時記者付國豪，以及參與非法集結及非法禁錮。

綜合香港電子媒體發自法庭的報導，區域法院日前裁定三人多項罪名成立，延至昨天判刑。法官下午判處賴雲龍入獄5年3個月、畢慧芬4年3個月、何家樂5年半。

據報導，法官判刑時說，只會考慮法律及證據，不會考慮背後的政治因素，即使被告理念有多崇高，只要使用暴力，道理就會變成歪理。

法官又形容被告對當事人作出的行為瘋狂，極具侮辱和侵略性等，而且被告曾阻礙外界對當事人的救援，加重事件的嚴重性。

法官表示，事件損害了香港和平示威之都的聲譽，令當事人和港人心傷。

前年8月13日，「反送中」處於熾熱時，大批示威者響應「和你飛」號召，到機場集會示威，期間付國豪在機場採訪並近距離拍攝示威者時，遭示威者懷疑他冒充記者，要求他出示記者證，但付國豪未予理會並逃跑。

隨後，付國豪被示威者用束帶捆綁在行李車上數小時，期間曾遭人毆打，身上物品被全數搜出。

環球時報記者付國豪前年8月在香港國際機場遭示威者襲擊案，6日裁決。圖為區域法院。...
環球時報記者付國豪前年8月在香港國際機場遭示威者襲擊案，6日裁決。圖為區域法院。（中通社）

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