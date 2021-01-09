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港媒：記錄反送中網站 「香港編年史」疑遭封鎖

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

據報導，記錄香港反送中」運動資訊的網站「香港編年史」疑似遭到政府封鎖。警方雖稱不評論個案，但援引港區國安法實施細則，指可以禁制可能危害國安的電子訊息。

官方香港電台昨天在報導中表示，「香港編年史」是記錄反修例示威（反送中）資訊及支持政府人士資料的網站，日前已無法瀏覽。

據報導，網站編輯質疑當局封鎖網站。不過，當晚約10時恢復正常。

對於有關質疑，報導表示，警方不評論個案，但指出，根據香港國安法第43條及實施細則，警方對於服務商在電子平台上發布的「相當可能構成危害國家安全罪行或導致危害國家安全罪行發生」的電子訊息，可作出禁制行動。

警方並表示，採取任何行動時都會按照實際情況依法處理。

香港01報導，「香港編年史」網站，由日前起，至少透過三間網路服務供應商，均無法透過一般途徑進入「香港編年史」網站，頁面顯示「Error 502」，或者是顯示舊頁面且無法瀏覽分頁。惟透過「虛擬私人網路」（VPN），利用外地IP地址就可以連接。

該網頁就事件發聲明指，由1月6日晚起收到相關使用者報告，澄清從沒有選擇性封閉部分地區或特定網絡供應商的IP。他們發現香港部分網絡供應商在處理連線至本站的要求時，故意將使用者傳送的資料拋棄，令使用者無法觀看本站的內容，有理由相信香港至少四間網絡供應商主動封鎖，並質疑或涉及政府部門要求。

根據「香港編年史」的說法，該網站卻無法再經網絡供應商（ISP）傳達訊息回到使用者的電腦，疑被ISP截斷訊息，8日傍晚再發聲明，稱網站的流量是平日的5至10倍，伺服器嚴重超出負荷，將於一至兩日啟用臨時的新伺服器應付增長。當晚約10時恢復正常。

香港互聯網供應商協會主席葉旭暉表示，暫時未能證實有香港網絡供應商（ISP）封鎖該網頁，該網頁有使用內容分發系統Cloudflare，為主機即伺服器（server）分擔，不過由香港或使用VPN經外地IP，都出現未能連接該網頁情況，故估計是網頁主機出現問題，需待主機修理好，才能知道是否被網絡供應商封閉連接。

香港 反送中 港區國安法

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