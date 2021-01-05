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香港零售額 連跌22個月 酒類菸草最慘

香港新聞組／香港5日電
香港去年11月香港零售額按年跌4%至287億港元，跌幅較預期理想，但是藥物及化妝品零售額按年跌34.8%。圖為尖沙咀4日有大批藥妝店已經關門結業。（中通社） 
香港去年11月香港零售額按年跌4%至287億港元，跌幅較預期理想，但是藥物及化妝品零售額按年跌34.8%。圖為尖沙咀4日有大批藥妝店已經關門結業。（中通社） 

疫情打殘零售業。政府統計處昨日發表最新零售銷貨數字，去年11月的臨時零售業總銷貨價值為287億元，按年下跌4%，連續第22個月錄得下跌。其中酒類飲品及菸草下跌幅度最大，按年跌近七成。有酒類貿易業界指出，銷售下跌主要受餐廳及酒吧禁晚市等措施影響。零售業界調查則顯示，近六成受訪商戶將於今年首季租約期滿後結束店舖。

大公報報導，統計處數據顯示，去年首11個月的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌25.3%。若單計11月份的銷貨價值，跌幅最大的是酒類飲品及菸草，較去年同期跌66.4%；其次為藥物及化妝品，跌34.8%。但亦有貨品銷售逆市上升，其中升幅最大的是新鮮蔬果，升28.4%；其次為汽車及汽車零件，升22.2%。

耐用消費品整體升幅達21.3%，包括汽車及汽車零件分類、傢具及固定裝置、電器分類及其他未分類耐用消費品，都錄得升幅。

政府發言人表示，11月零售銷售的按年跌幅進一步收窄，主要因為耐用消費品零售商的銷售明顯上升。展望未來，由於訪港旅遊業仍然冰封，以及本地第四波疫情自11月後期起影響本地消費氣氛，零售業的經營環境在短期內仍然充滿挑戰。

據報導，有酒類貿易業界指出，由前年黑暴起，加上去年疫情爆發，夜生活市道極差，大幅影響酒類生意，「做批發的，全部都在等死；現時零售業的問題就是市道雖然好了一點，但都沒有辦法推到個大數，因為在家飲，飲來飲去都係一枝起兩枝止。」

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，根據協會的最新調查結果，有58%受訪會員，預計會在今年首季租約期滿後結束店舖。會員普遍較悲觀，認為往後的數字仍然會相若，甚至農曆年辦年貨亦會因為疫情下減少拜年而令生意跌最少兩成。

零售業 疫情 汽車

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