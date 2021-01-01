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周庭升甲級犯 轉高度設防懲教所服刑

香港新聞組／香港1日電
前香港眾志成員周庭因涉反送中運動被判十個月入獄後，近日被「升級」為甲級犯人，並已轉往屬高度設防級別的大欖女懲教所繼續服刑。(Getty Images)
前香港眾志成員周庭因涉反送中運動被判十個月入獄後，近日被「升級」為甲級犯人，並已轉往屬高度設防級別的大欖女懲教所繼續服刑。(Getty Images)

香港眾志成員周庭因涉反送中運動被判十個月入獄後，近日被「升級」為甲級犯人，並已轉往屬高度設防級別的大欖女懲教所繼續服刑。對此消息，懲戒署拒絕評論。

綜合香港01及立場新聞報導，周庭在9日申請保釋被拒，現於羅湖懲教所服刑。一名退休懲教官員透露，周庭是在昨日轉至甲級犯人倉，估計署方認為周庭入獄後，透過探訪方式宣傳獄內生活，間接吸引其他在獄中的追隨者，擔心她會凝聚勢力。為了減低周庭的影響力，以及考量到保安問題，將周庭的「保安級別」升為甲級，以方便管理。

香港南區區議員袁嘉蔚也證實，周庭已被「升級」為甲級犯人，已轉往屬高度設防級別的大欖女懲教所繼續服刑。

報導說，有退休懲教官員指，過往亦有類似情況，例如一些有勢力及影響力的囚犯，刑期雖短，亦會放在甲級倉。他透露，前眾志成員黃之鋒現在也置於甲級倉。

參與旺角騷亂、被判監六年的本土民主前線前發言人梁天琦，早前亦在石壁監獄被調至最高級別的甲級監倉。熱血公民立法會議員鄭松泰當時指，調倉原因或因在獄中接獲大量書信及聖誕卡，當中涉及敏感內容。但後來有消息人士否認有關說法。

據報導，袁嘉蔚在聖誕節當日曾到羅湖懲教所探望周庭，並在周庭的Youtube頻道上載影片。袁嘉蔚在影片中表示，羅湖懲教所較市區的寒冷，周庭需要穿七件衣服保暖。同時她又指，周庭在獄中負責洗衣工作，亦有報讀興趣班學整蛋糕。

周庭被指參與去年6.21包圍警察總部，她早前承認煽惑他人參與未經批准集結，以及參與未經批准集結兩罪，被判即時入獄十個月。

香港 退休 警察

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