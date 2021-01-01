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10港人判刑 龐培歐批港府成北京地方走狗

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿龐培歐12月31日發布聲明批北京無權自稱強國，暗批港府為「北京地方走狗」，呼籲立即無條件釋放被判入獄者。(Getty Images)
美國國務卿龐培歐12月31日發布聲明批北京無權自稱強國，暗批港府為「北京地方走狗」，呼籲立即無條件釋放被判入獄者。(Getty Images)

12港人去年8月下旬偷渡台灣未果遭捕，其中10人「被送中」並遭判刑；美國國務卿龐培歐12月31日發布聲明批北京無權自稱強國，暗批港府為「北京地方走狗」，呼籲立即無條件釋放被判入獄者。

龐培歐說，「一個會阻止本國人民離開的政權，無權自稱強國或全球領導地位；這僅僅是一個害怕自身人民的脆弱獨裁政府。」

中共自去年7月起在香港實施港區國安法以來，多次逮捕港人，引發一波逃難潮；這12名港人8月23日搭乘快艇疑似前往台灣途中，在香港東南水域被中國廣東省海警截獲後，就一直被扣押在深圳鹽田看守所，他們被控涉嫌組織他人偷越邊境，和偷越邊境兩項罪名。

深圳市鹽田檢察院不起訴兩名未成年人，交香港警方；深圳市鹽田區法院上月30日判囚剩餘10人7個月至3年不等。

龐培歐表示，中共對12港人的迫害，其中兩人被捕時只是少年，暴露了北京野蠻行徑、公然暴露北京不顧自己過去簽署的國際條約，並蔑視港人權利。

龐培歐表示，在北京及其地方走狗摧毀其法治和剝奪港民自由之前，香港是一個繁榮之地；試圖逃離暴政的12港人，在國外應接受英雄式歡迎，而非俘虜、秘密審判與監禁。

龐培歐多次發表聲明聲援香港人民，上月19日也曾推文表示，12名港人所犯的所謂「罪行」，只是為逃避暴政，應該立即將他們釋放；他說，中共正把香港變成過去的東柏林，卯力阻止民眾到其他地方尋求自由。

當時香港特區政府回應，堅決反對美國官員對12名逃犯的言論；港府發言人稱，這12人沒有留在香港面對法律責任，反而以不合法的方法潛離香港，特區政府會要求將他們送返香港，追究他們在港所涉的罪行。

香港 北京 龐培歐

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