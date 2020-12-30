香港新增53宗確診 豐澤樓強檢3人初步確診 疑共用渠管播疫

彩雲邨豐澤樓市民29日在流動採樣站排隊接受檢測。（中通社）

香港 昨日新增53宗確診個案外，另有40多宗初步確診個案，包括豐澤樓3名居民。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情 簡報會上指出，豐澤樓的3個初步陽性個案，涉及兩個單位。

香港文匯報報導，污水樣本被發現含新冠病毒的牛池灣彩雲（二）邨豐澤樓，昨日發現兩個單位、共3名住戶初步確診，有關單位相隔兩層但同一坐向，有可能共用渠管。環境局副局長謝展寰指出，香港透過污水渠傳播病毒的個案比率偏低，但的確可能是傳播病毒的途徑之一。

據報導，該樓當中一個單位有兩名住戶確診，當中一人本月24日發燒，但無求醫，其家人25日出現咳嗽，兩人前日到臨時檢測 中心檢測。另一確診者居於另一樓層，本月28日出現咳嗽，往檢測後初步結果呈陽性。兩個爆疫的單位相隔兩層，但屬同一坐向，有可能共用渠管，是否透過污水渠散播病毒？謝展寰表示，雖然相關個案比率低，但不宜放鬆警覺，房屋署亦制定恒常機制，「樓宇中若出現一名確診者時，房屋署就會即時檢測與確診單位所有共用喉管的單位，如果有改裝或洩漏就會即時改正。」但初步評估，豐澤樓暫時未有需要撤離。

豐澤樓之前一直沒有確診個案，經港大團隊進行污水監測，在該大廈尾井的污水中發現新冠病毒，懷疑大廈內有隱形患者排放含新冠病毒的污水。參與該項研究的港大公共衞生學院教授潘烈文昨晨在電台節目上表示，豐澤樓連續5天有4個污水樣本對新冠病毒呈陽性反應，這情況不尋常，昨午即透過強檢令3名豐澤樓初步確診者「現形」，證實其說法。

潘烈文表示，是次研究先在地區的污水處理廠等收集樣本，其後包括有爆疫的大廈和鄰近疑受污染的大廈，每天收集一次樣本，污水來自洗手間和廚房，測試研究目的是找出未被發現的個案。他又指，今次的研究方法，需要從稀釋的污水中找出病毒，涉及大量時間和工序，難以在全港各座樓宇大量進行。